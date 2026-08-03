Αργολίδα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 58χρονος που αγνοούνταν – Πιθανή εγκληματική ενέργεια, δύο συλλήψεις

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Τραγικό τέλος στις αναζητήσεις του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν από εδώ και 10 ημέρες στην Αργολίδα.

Οι Αρχές τον εντόπισαν νεκρό, με τη σορό του να εντοπιζεται σε μεγάλη απόσταση από εκεί που είχε εγκαταλειφθεί το όχημά του.

Σύμφωνα με το argolida24, η σορός η οποία εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, Ινδικής καταγωγής.

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