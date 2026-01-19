Το κεντρικό δελτίο του Star κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα και τις δύο ημέρες του σαββατοκύριακου (17,18/1) – Η πρώτη κόντρα «Masterchef»-«Survivor»

Απρόσμενο ίσως, πάντως για κάποιους όχι τυχαίο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών και το Σάββατο και την Κυριακή.

Το δελτίο του σταθμού της Κάτω Κηφισίας είχε επίδοση αρκετά υψηλότερη ακόμα και από την πρεμιέρα του επετειακού «Masterchef», το οποίο φέτος συμπληρώνει 10 κύκλους αδιάκοπων μεταδόσεων στο Star.

Στη δεύτερη θέση δημοφιλίας ήταν το κεντρικό δελτίο του Mega το Σάββατο, και ο «Τροχός της τύχης» την Κυριακή, παρότι δεν ήταν επεισόδιο σε πρώτη μετάδοση.

Το ενδιαφέρον –ή αν προτιμάτε η περιέργεια– επικεντρώνεται στην Κυριακή, διότι ήταν απέναντι το ένα από το άλλο τα ριάλιτι «Masterchef» και «Survivor: Αθηναίαι vs Επαρχιώτες». Προφανώς και προκλήθηκε διχασμός του τηλεοπτικού κοινού, ιδίως εκείνου που καταναλώνει τέτοιας τυπολογίας προγράμματα.

Από την πρώτη αναμέτρηση νικητής αναδείχθηκε, σύμφωνα με τη Nielsen, το μαγειρικό ριάλιτι. Το επέλεξαν 10.000 τηλεθεατές περισσότεροι από εκείνους που προτίμησαν το ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

