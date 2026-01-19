search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:09
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 11:42

«The Madison»: Το Paramount+ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της σειράς με τους Michelle Pfeiffer και Kurt Russell (photos/video)

19.01.2026 11:42
the-madison_1901_1920-1080_new

Το Paramount+ κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τη νέα σειρά του Τέιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan), «The Madison», η οποία ανήκει στο σύμπαν του «Yellowstone». Η φιλόδοξη παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 14 Μαρτίου.

Το καστ του «The Madison» περιλαμβάνει τους Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer), Κερτ Ράσελ (Kurt Russell), Μπο Γκάρετ (Beau Garrett), Ελ Τσάπμαν (Elle Chapman), Πάτρικ Τζ. Άνταμς (Patrick J. Adams), Άμια Μίλερ (Amiah Miller), Μπεν Σνέτσερ (Ben Schnetzer), Κέβιν Ζέγκερς (Kevin Zegers), Ρεμπέκα Σπενς (Rebecca Spence), Ντανιέλ Βασίνοβα (Danielle Vasinova) και Μάθιου Φοξ (Matthew Fox).

Το teaser αποκάλυψε επίσης ότι στο καστ εντάχθηκε και ο Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett). Το σύγχρονο γουέστερν διαδραματίζεται μεταξύ του Μανχάταν και της Μοντάνα. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ξετυλίγει τη ζωή της οικογένειας Clyburn και αποτελεί μια «εγκάρδια σπουδή πάνω στο πένθος και την ανθρώπινη επαφή, ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη στην κοιλάδα του ποταμού Μάντισον στην κεντρική Μοντάνα».

Το teaser δείχνει μια φορτισμένη συναισθηματικά Φάιφερ να καταρρέει στον ποταμό Μάντισον, πριν η σκηνή μεταφερθεί στην εξομολόγηση προς τον θεραπευτή της, τον οποίο υποδύεται ο Αρνέτ. «Το κέντρο μου, η ψυχή μου, χάθηκε», ακούγεται να του λέει ενώ με ψυχραιμία ο Αρνέτ της απαντά: «Θα γίνεις καλά, αν το επιτρέψεις στον εαυτό σου».

Ο δημιουργός του «Yellowstone», Τέιλορ Σέρινταν, υπογράφει τη σειρά και εκτελεί χρέη παραγωγού μέσω της Bosque Ranch Productions. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι Φάιφερ και Ράσελ καθώς και ο Κιθ Κοξ (Keith Cox). Η Χριστίνα Βόρος (Christina Voros) αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού και σκηνοθέτη. Η παραγωγή ανήκει στα MTV Entertainment Studios και 101 Studios, σε συνεργασία με την Bosque Ranch, σύμφωνα με το Variety.

Εκτός από το «The Madison», η Paramount έχει στα σκαριά ακόμα δύο spinoff σειρές του «Yellowstone». Αυτές περιλαμβάνουν το «The Dutton Ranch», το οποίο επικεντρώνεται στους χαρακτήρες των Beth Dutton και Rip Wheeler (τους οποίους υποδύονται οι Κέλι Ράιλι [Kelly Reilly] και Κόουλ Χάουζερ [Cole Hauser]), καθώς και το «Marshals» (με προηγούμενο τίτλο «Y Marshals»), με πρωταγωνιστή τον Λουκ Γκράιμς (Luke Grimes) στον ρόλο του Kayce Dutton. Ενώ για το «The Dutton Ranch» δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, το «Marshals» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαρτίου στο CBS.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΗΠΑ: Επενδυτική κίνηση του Ντόναλτ Τραμπ – Αγόρασε μετοχές Netflix ενώ μαίνεται η «μάχη» του Χόλιγουντ

Πρώτη μέρα στο «Πρωινό» ο Τέρενς Κουίκ – Το καλωσόρισμα του Λιάγκα και η «παρατήρηση» (Video)

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής 

agrinio_press
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

KARYSTIANOU NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Νέες αιχμές για Τσίπρα – Δέχθηκα προτάσεις να ενταχθώ σε κόμμα – Τι είπε για αμβλώσεις

luna-park_xalkidiki_0612_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος (video)

valyrakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Καταθέτει δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας – «Είδα καβγά ανάμεσα σε δύο βάρκες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:09
evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής 

agrinio_press
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

KARYSTIANOU NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Νέες αιχμές για Τσίπρα – Δέχθηκα προτάσεις να ενταχθώ σε κόμμα – Τι είπε για αμβλώσεις

1 / 3