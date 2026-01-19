«The Madison»: Το Paramount+ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της σειράς με τους Michelle Pfeiffer και Kurt Russell (photos/video)

Το Paramount+ κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τη νέα σειρά του Τέιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan), «The Madison», η οποία ανήκει στο σύμπαν του «Yellowstone». Η φιλόδοξη παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 14 Μαρτίου.

Το καστ του «The Madison» περιλαμβάνει τους Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer), Κερτ Ράσελ (Kurt Russell), Μπο Γκάρετ (Beau Garrett), Ελ Τσάπμαν (Elle Chapman), Πάτρικ Τζ. Άνταμς (Patrick J. Adams), Άμια Μίλερ (Amiah Miller), Μπεν Σνέτσερ (Ben Schnetzer), Κέβιν Ζέγκερς (Kevin Zegers), Ρεμπέκα Σπενς (Rebecca Spence), Ντανιέλ Βασίνοβα (Danielle Vasinova) και Μάθιου Φοξ (Matthew Fox).

Το teaser αποκάλυψε επίσης ότι στο καστ εντάχθηκε και ο Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett). Το σύγχρονο γουέστερν διαδραματίζεται μεταξύ του Μανχάταν και της Μοντάνα. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ξετυλίγει τη ζωή της οικογένειας Clyburn και αποτελεί μια «εγκάρδια σπουδή πάνω στο πένθος και την ανθρώπινη επαφή, ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη στην κοιλάδα του ποταμού Μάντισον στην κεντρική Μοντάνα».

Το teaser δείχνει μια φορτισμένη συναισθηματικά Φάιφερ να καταρρέει στον ποταμό Μάντισον, πριν η σκηνή μεταφερθεί στην εξομολόγηση προς τον θεραπευτή της, τον οποίο υποδύεται ο Αρνέτ. «Το κέντρο μου, η ψυχή μου, χάθηκε», ακούγεται να του λέει ενώ με ψυχραιμία ο Αρνέτ της απαντά: «Θα γίνεις καλά, αν το επιτρέψεις στον εαυτό σου».

Ο δημιουργός του «Yellowstone», Τέιλορ Σέρινταν, υπογράφει τη σειρά και εκτελεί χρέη παραγωγού μέσω της Bosque Ranch Productions. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι Φάιφερ και Ράσελ καθώς και ο Κιθ Κοξ (Keith Cox). Η Χριστίνα Βόρος (Christina Voros) αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού και σκηνοθέτη. Η παραγωγή ανήκει στα MTV Entertainment Studios και 101 Studios, σε συνεργασία με την Bosque Ranch, σύμφωνα με το Variety.

Εκτός από το «The Madison», η Paramount έχει στα σκαριά ακόμα δύο spinoff σειρές του «Yellowstone». Αυτές περιλαμβάνουν το «The Dutton Ranch», το οποίο επικεντρώνεται στους χαρακτήρες των Beth Dutton και Rip Wheeler (τους οποίους υποδύονται οι Κέλι Ράιλι [Kelly Reilly] και Κόουλ Χάουζερ [Cole Hauser]), καθώς και το «Marshals» (με προηγούμενο τίτλο «Y Marshals»), με πρωταγωνιστή τον Λουκ Γκράιμς (Luke Grimes) στον ρόλο του Kayce Dutton. Ενώ για το «The Dutton Ranch» δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, το «Marshals» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαρτίου στο CBS.

