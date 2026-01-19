search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026
19.01.2026

Πρώτη μέρα στο «Πρωινό» ο Τέρενς Κουίκ – Το καλωσόρισμα του Λιάγκα και η «παρατήρηση» (Video)

19.01.2026 10:30
liagkas-terens-kouik-new

Tον Τέρενς Κουίκ στο Πρωινό καλωσόρισε σήμερα (19/1) ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς -όπως τόνισε- ο δημοσιογράφος θα παρεμβαίνει στην εκπομπή με πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο σε θέματα της επικαιρότητας.

«Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Τέρενς Κουίκ και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που αποδέχτηκες την πρότασή μου» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον δημοσιογράφο να επισημαίνει αρχικά ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στην ώρα εμφάνισής του, καθώς επρόκειτο να βγει νωρίτερα στον αέρα.

«Εγώ νόμιζα ότι θα βγω κατά τις 9 η ώρα και αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου εδώ στη HuffPost, οπότε σου μιλάω τώρα με το κινητό τηλέφωνο. Φαντάζομαι ότι από Τετάρτη θα τα πάμε καλύτερα. Αλλά είχες πλακώσει μισή ώρα το θέμα του Αγρινίου και λέω άντε επιτέλους πότε θα σταματήσει αυτό το μελό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τέρενς Κουίκ, με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά:

«Ε τι να κάνω; Εσύ που είσαι δημοσιογράφος, στο αίμα σου ρέει η δημοσιογραφία, αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα του Αγρινίου έχει ένα τεράστιο, πέραν του ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, και ένα τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για ένα ερωτικό τρίγωνο».

Νωρίτερα, σήμερα στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας -απευθυνόμενος στους συνεργάτες του- ζήτησε να σέβονται σε προσωπικό επίπεδο τον Τέρενς Κουίκ, χωρίς να διστάζουν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί του αν διαφωνήσουν σε κάποιο θέμα.

«Έχουμε και Τέρενς Κουίκ, όπου ξεκινάμε σήμερα αυτή τη συνεργασία. Θα βγαίνει να κάνει πολιτικό σχόλιο και κοινωνικό σχόλιο στην εκπομπή μας ο αγαπημένος μας Τέρενς. Και τα έχουμε πει, μπορεί να τον εκτιμούμε και να τον σεβόμαστε, ωστόσο, το έχω πει για όλους εδώ ότι αν διαφωνούμε, θα διαφωνούμε και έντονα. Εξάλλου, το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, θα τον σέβεστε σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν θα τον σέβεστε με τη λογική να μην αντιπαρατίθεστε με τις απόψεις του. Το θέλει και ο ίδιος εξάλλου» είπε.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (16/1) ο παρουσιαστής είχε ενημερώσει ότι σήμερα η εκπομπή θα καλωσόριζε ένα νέο μέλος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το όνομα.

Αφού το όνομά του διέρρευσε, ο Τέρενς Κουίκ επιβεβαίωσε τη νέα του συνεργασία μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram.

«Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που «έχτισα». Με χαρά θα βρίσκομαι ΔΕ ΤΕ ΠΑΡ 09.00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας. Εννοείται ότι συνεχίζω ακάθεκτος στη μάχη της καθημερινής δυναμικής ενημέρωσης ως Σύμβουλος Έκδοσης/Αρθρογράφος και στη κορυφαία ψηφιακή εφημερίδα HuffPost στο πλευρό της Εκδότριας & αγαπημένης φίλης μου Έμης Λιβανίου», έγραψε.

