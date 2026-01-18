Η Λέβιτ χαρακτήρισε «αριστερό δημοσιογραφίσκο» ρεπόρτερ επειδή της ρώτησε για τον ICE (Video)

Η θρασύτατη και προσβλητική συμπεριφορά της Κάρολαϊν Λέβιτ κατά δημοσιογράφων συνεχίστηκε και αυτή τη φορά γιατί την… ενόχλησε ερώτηση που αφορά την αλόγιστη βία των αστυνομικών του ICE.

Ο Νίαλ Στάνεϊτζ, αρθρογράφος του The Hill για θέματα Λευκού Οίκου, αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 32 άνθρωποι πέθαναν υπό κράτηση της ICE και ότι 170 Αμερικανοί πολίτες κρατήθηκαν από την υπηρεσία, πριν υπενθυμίσει τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη και ρώτησε πως προκύπτει ότι το όργανο αστυνόμευσης «τα κάνει όλα σωστά» όπως ανέφερε νωρίτερα.

Η ερώτηση δεν άρεσε στη Λέβιτ που αντί να απαντήσει με επιχειρήματα, προτίμησε να επιτεθεί στον δημοσιογράφο αποκαλώντας τον… αριστερό.

«Εντάξει, λοιπόν, είστε ένας προκατειλημμένος δημοσιογράφος με αριστερή άποψη… Επειδή είστε ένας αριστερός δημοσιογραφίσκος. Δεν είστε δημοσιογράφος που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα παριστάνοντας τον δημοσιογράφο. Και αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο από τη βάση της ερώτησής σας. Και εσείς και οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης που έχετε τέτοιες προκαταλήψεις αλλά προσποιείστε ότι είστε δημοσιογράφοι, δεν θα έπρεπε καν να κάθεστε σε αυτή τη θέση» είπε και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. «Προσποιείστε ότι είστε δημοσιογράφος, αλλά είστε αριστερός δημοσιογραφίσκος. Και η ερώτηση που μόλις θέσατε και η απάντησή σας αποδεικνύουν ότι είστε προκατειλημμένος. Θα έπρεπε να αναφέρετε τα γεγονότα. Θα έπρεπε να καλύπτετε τις υποθέσεις».

Δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση και επιχείρησε να κάνει και μαθήματα… δημοσιογραφίας και δεοντολογίας στον εκπρόσωπο του Τύπου.

«Στοιχηματίζω ότι δεν διαβάσατε ποτέ για τη Λέικεν Ράιλι ή την Τζόσελιν Νουνγκαρέι ή για όλους τους αθώους Αμερικανούς που σκοτώθηκαν από παράνομους αλλοδαπούς σε αυτή τη χώρα, και οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες της ICE κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να απομακρύνουν αυτά τα ειδεχθή άτομα και να κάνουν τις κοινότητές μας ασφαλέστερες. Και ντροπή σε ανθρώπους σαν εσάς στα μέσα ενημέρωσης, που έχουν μια διεστραμμένη και προκατειλημμένη οπτική και προσποιούνται ότι είναι αληθινοί, έντιμοι δημοσιογράφοι» είπε.

