Μελόνι: «Είπα στον Τραμπ ότι είναι λάθος οι δασμοί στην Ευρώπη λόγω Γροιλανδίας» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ στον οποίο φέρεται να είπε ότι είναι «λάθος» οι απειλές για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αποστολής στρατιωτικών στη Γροιλανδία είχε η Τζόρτζια Μελόνι.
«Πιστεύω ότι η επιβολή νέων δασμών θα είναι λάθος. Μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από μερικές ώρες και του είπα την άποψή μου» είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε δημοσιογράφους στη Σεούλ όπου βρίσκεται για επίσκεψη.
Η κυρία Μελόνι είπε, επίσης, ότι μίλησε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «ο οποίος μου επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία έχει ξεκινήσει να ασχολείται με το θέμα».
Ωστόσο η Τζόρτζια Μελόνι προσπάθησε να υποβιβάσει την ένταση της διαμάχη κάνοντας λόγο για «πρόβλημα κατανόησης και επικοινωίας» ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όσον αφορά τη Γροιλανδία.
Διαβάστε επίσης:
Γερμανία: Απέσυρε τους στρατιώτες από την Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς
Ινδονησία: Εντοπίστηκε σορός επιβάτη από το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη
Κοινή «απάντηση» των 8 ευρωπαϊκών κρατών που απειλεί με δασμούς ο Τραμπ: «Θα συνεχίσουμε ενωμένοι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.