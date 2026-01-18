Κοινή «απάντηση» των 8 ευρωπαϊκών κρατών που απειλεί με δασμούς ο Τραμπ: «Θα συνεχίσουμε ενωμένοι»

Κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που απειλήθηκαν από τον Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους.

Στην επιστολή τους, οι χώρες επαναλαμβάνουν ότι «στέκονται σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο, βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και οι οκτώ χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τονίζουν ότι «δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ως κοινό διατλαντικό συμφέρον».

«Απόδειξη της δέσμευσης και όχι απειλή»

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι πρόσφατη δανική στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, με την ονομασία «Arctic Endurance», αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης και «δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένες και συντονισμένες στην απάντησή μας», δηλώνουν. «Είμαστε δεσμευμένες να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Αποχώρησαν οι γερμανοί από τη Γροιλανδία

Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, η Bild έκανε λόγο για ξαφνική αποχώρηση των γερμανών στρατιωτικών που έφτασαν στη Γροιλανδία μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή του στο νησί της Αρκτικής, δημοσιεύοντας και σχετική φωτογραφία από το αεροδρόμιο.

Χθες, το Βερολίνο είχε κάνει γνωστό πως οι 15 στρατιωτικοί θα έμεναν στη Γροιλανδία για μεγαλύτερο από το προγραμματισμένο διάστημα.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί, χωρίς να τους δοθεί κάποια εξήγηση. Η εντολή ήταν απλή: «Επιστρέψτε» αναφέρει η Bild, τονίζοντας πως ακυρώθηκαν άρον άρον όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις των Γερμανών στη Γροιλανδία για σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Φρικτός θάνατος 11χρονης στις ΗΠΑ από ασιτία – Την είχαν δέσει και της απαγόρευαν να τραφεί και να πάει τουαλέτα

Ίδρυμα Νόμπελ: Νέο «άκυρο» στον Τραμπ για το «δώρο» της Ματσάδο – Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

Πακιστάν: Έξι νεκροί από κόλαση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο – Φόβοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου (Videos/Photos)