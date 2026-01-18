search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:23
ΚΟΣΜΟΣ

18.01.2026 11:32

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

Κίνηση χωρίς προηγούμενο χαρακτηρίζει το BBC την ανακοίνωση Τραμπ για επιβολή δασμών 10%+15% σε οχτώ ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία) που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, προκειμένου να τις αναγκάσει να μην αντιταχθούν στα σχέδια προσάρτησης της χώρας.

«Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ακούσει κάποιες ασυνήθιστες και απροσδόκητες οικονομικές απειλές από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτή τις ξεπερνά όλες και μας οδηγεί σε ένα σουρεαλιστικό και απολύτως επικίνδυνο έδαφος» επισημαίνει στην ανάλυσή του το BBC κάνοντας λόγο για μια μορφή οικονομικού πολέμου που επιβάλλει ο Λευκός Οίκος στους στενότερους συμμάχους του.

Από τη μία η απειλή αφορά ένα απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα και αφετέρου θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να διαλύσει το ΝΑΤΟ και τη συμμαχία των χωρών της Δύσης, «κι αυτό όχι τόσο λόγω του ύψους των δασμών αλλά λόγω της λογικής του – η κατάληψη γης από έναν σύμμαχο και η δημόσια προσπάθεια εξαναγκασμού των συμμάχων».

»Πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος αν η Κίνα ή η Ρωσία είχαν στείλει μια τέτοια απειλή σε ορισμένους από τους συμμάχους τους;» συνεχίζει το BBC, υπενθυμίζοντας ότι την Τετάρτη ο Τραμπ θα συναντήσει τους ηγέτες των συμμαχικών χωρών, των οποίων τις οικονομίες μόλις απείλησε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Στον «αέρα» οι εμπορικές συμφωνίες

Ο Guardian σημειώνει ότι οι απειλές Τραμπ «αποτελούν καταστροφικό πλήγμα για τις συμφωνίες που συνήψε με αυτές τις χώρες το περασμένο καλοκαίρι» εκτιμώντας ότι αποτελούν μια προσπάθεια να διαιρέσει την Ευρώπη και να καταστείλει τη διαφωνία της σχετικά με τη Γροιλανδία.

Χαρακτηριστική η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών το βράδυ του Σαββάτου που δήλωσαν ότι η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τους δασμούς δεν μπορεί να εγκριθεί υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η απειλή του Τραμπ αγνοεί επίσης το γεγονός ότι τα μεμονωμένα κράτη μέλη δεν έχουν ατομικές εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Όλες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ διεξάγονται κεντρικά μέσω των Βρυξελλών, όπως συνέβη και το περασμένο καλοκαίρι. Όπως θυμίζει η βρετανική εφημερίδα ενώ η εμπορική συμφωνία Ουάσιγκτον-Βρυξελλών έχει τεθεί σε ισχύ στις ΗΠΑ, οι δασμοί 0% που υποσχέθηκαν στις ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί νομικά στην ΕΕ.

«Το ΕΛΚ είναι υπέρ της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά δεδομένων των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ηγέτης του ΕΛΚ. «Οι δασμοί 0% στα αμερικανικά προϊόντα πρέπει να ανασταλούν».

Η Καθλίν βαν Μπρέμπτ αντιπρόεδρος για το εμπόριο του S&D, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εμπορική συμφωνία υπό τις παρούσες συνθήκες». Στο ίδιο πνεύμα και η φιλελεύθερη κοινοβουλευτική ομάδα Renew που δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις προσπάθειες για την αναστολή της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Κατά τον Guardian «η τελευταία απειλή θα θεωρηθεί ως μια ακόμη προσπάθεια ενός ανθρώπου – μερικές φορές σύμμαχου, μερικές φορές αντιπάλου – που είναι απελπισμένος να κερδίσει μια διαμάχη, χρησιμοποιώντας ένα από τα αγαπημένα του όπλα. Θα θεωρηθεί επίσης ως μια προσπάθεια να διαιρέσει την Ευρώπη και να καταστείλει την αντίθεσή της στη φιλοδοξία του να καταλάβει τη Γροιλανδία. Η απειλή του Σαββάτου υπογραμμίζει την ασταθή φύση οποιασδήποτε συμφωνίας με τον Τραμπ, αλλά φαίνεται επίσης να έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία στην ΕΕ, την οποία πολλοί θεωρούν αδύναμη απέναντι στις πολλαπλές εκφοβιστικές τακτικές των ΗΠΑ».

Ο Μίκελ Ρούνγκε Όλεσεν, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών, δήλωσε ότι η τελευταία απειλή του Τραμπ ήταν ένα σημάδι ότι η αντίθεση της Ευρώπης στην απειλή του να καταλάβει τη Γροιλανδία είχε αποτέλεσμα.

«Νομίζω ότι είναι μια αντίδραση στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, γιατί αν κοιτάξετε τους δασμούς, αντιστοιχούν στις χώρες που έστειλαν στρατεύματα», δήλωσε στο Sky News.

«Δεν θα δούμε ποτέ αμερικανικά στρατεύματα στη Γροιλανδία, πρόκειται για μια τακτική διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε.

