Εκλογές υπό τη σκιά φόβου στην Ουγκάντα: Πρόεδρος για 7η φορά ο Μουσέβενι

Ο Γιοουέρι Μουσέβενι, στην εξουσία στην Ουγκάντα από το 1986, ανακηρύχθηκε -εξέλιξη που δεν εξέπληξε κανέναν- νικητής των προεδρικών εκλογών στη χώρα της Αφρικής χθες Σάββατο, έπειτα από διαδικασία που αμαυρώθηκε από συλλήψεις και απαγωγές, που σύμφωνα με αφρικανούς παρατηρητές «έσπειραν φόβο».

Ο άλλοτε αντάρτης, 81 ετών πλέον, εξασφάλισε το 71,65% των ψήφων, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που ανακοινώθηκαν από την εκλογική επιτροπή, παρατείνοντας έτσι τα σχεδόν 40 χρόνια της μονοκρατορίας του, βασιζόμενος στον απόλυτο έλεγχο των κρατικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων του εκλογικού και αυτού των υπηρεσιών ασφάλειας.

Ο βασικός του αντίπαλος ήταν ο πρώην τραγουδιστής Μπόμπι Γουάιν, 43 ετών, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρόμπερτ Κιαγκουλάνι, που ορισμένοι αποκαλούν «πρόεδρο των γκέτο»–αναφορά στις υποβαθμισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας όπου μεγάλωσε–ο οποίος πιστώθηκε το 24,72% των ψήφων.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X λίγο πριν ανακοινωθούν επίσημα, ο κ. Γουάιν εξέφρασε την «πλήρη απόρριψη των νοθευμένων αποτελεσμάτων», ενώ πρόσθεσε πως κρύβεται, έπειτα από έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας στο σπίτι του.

Video message recorded from a safe place, to the people of Uganda and the world about the goings on in our country! #FreeUgandaNow pic.twitter.com/s5t6LPMkMG — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 17, 2026

«Ξέρω ότι αυτοί οι εγκληματίες με ψάχνουν παντού και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να παραμείνω ασφαλής», ανέφερε ο πολιτικός.

Η αστυνομία διέψευσε ότι έγινε οποιαδήποτε έφοδος με στόχο τον αντιπολιτευόμενο και πρόσθεσε ότι ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στο σπίτι του. Ωστόσο, επιβεβαίωσε πως αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε γύρω από την κατοικία του κ. Γουάιν.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άτομα να χρησιμοποιούν το σπίτι του για να συγκεντρώνονται και (…) να υποκινούν βίαια επεισόδια», ανέφερε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Κιτούμα Ρουσόκε.

STATEMENT



Last night was very difficult at our home in Magere. The military and police raided us. They switched off power and cut off some of our CCTV cameras. There were helicopters hovering over.



I want to confirm that I managed to escape from them. Currently, I am not at… pic.twitter.com/P1sKic3kCL January 17, 2026

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν επίσης στην Καμπάλα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας, επιδιώκοντας να αποτρέψουν διαδηλώσεις παρόμοιες με αυτές που ξέσπασαν στην Κένυα και στην Τανζανία τους τελευταίους μήνες.

Βίαια επεισόδια και φόβος

Η ημέρα της ψηφοφορίας, η Πέμπτη, σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια και πολλά τεχνικά προβλήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις της διαδικασίας σε πολλές περιοχές.

Ο Γκούντλακ Τζόναθαν, ο πρώην πρόεδρος της Νιγηρίας και αντιπρόσωπος της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης, της COMESA (κοινής αγοράς της ανατολικής και μεσημβρινής Αφρικής) και της IGAD (διακυβερνητικής αρχής για την ανάπτυξη), περιφερειακών οργανισμών, στηλίτευσε το ότι κατά πληροφορίες υπήρξαν «εκφοβισμοί, συλλήψεις και απαγωγές ηγετών της αντιπολίτευσης, υποψηφίων, υποστηρικτών, δημοσιογράφων και παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών».

Οι ενέργειες αυτές, που αποδόθηκαν στον μηχανισμό ασφαλείας, «έσπειραν τον φόβο και υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία», τόνισε στον Τύπο χθες Σάββατο.

Πριν από την εκλογική διαδικασία, οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, που αποκαταστάθηκε χθες βράδυ, όπως διαπίστωσε το AFP.

Η διακοπή της πρόσβασης «εμπόδισε την αποτελεσματική παρατήρηση» της εκλογικής διαδικασίας και «αύξησε τις υποψίες» πως διαπράχθηκε νοθεία, σύμφωνα με τον κ. Τζόναθαν.

Ο Μπόμπι Γουάιν, που εμφανιζόταν συχνά με αλεξίσφαιρο γιλέκο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «παραγέμισε τις κάλπες μαζικά» με ψηφοδέλτια υπέρ του προέδρου και της παράταξής του και ενορχήστρωσε εκστρατεία βίας εναντίον του κόμματός του και των υποστηρικτών του.

Ο Μουουάνγκα Κιβούμπι, βουλευτής της Πλατφόρμας Εθνικής Ενότητας (NUP) του κ. Γουάιν, κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δέκα υποστηρικτές της παράταξης σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι του, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Η αστυνομία της Ουγκάντας από την πλευρά της ανέφερε πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού «επιτέθηκαν» σε εκλογικό κέντρο και εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Άλλος ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Κίζα Μπεσίγκιε, που είχε θέσει υποψηφιότητα τέσσερις φορές με αντίπαλο τον κ. Μουσέβενι, απήχθη το 2024 στην Κένυα και μετήχθη πίσω στην Ουγκάντα, όπου παραμένει κρατούμενος, κατηγορούμενος για προδοσία.

«Πατέρας του έθνους»

Ο πρόεδρος Μουσέβενι παραμένει μολαταύτα για πολλούς ο «πατέρας του έθνους», αυτός που έβγαλε την Ουγκάντα από το πολιτικό και οικονομικό χάος μετά τον πόλεμο εναντίον των αντιπάλων του τα χρόνια του 1980. Πάνω από το 70% του νεαρού πληθυσμού της χώρας -κάτω των 30 ετών- δεν έχει γνωρίσει άλλον ηγέτη εκτός από αυτόν.

«Αυτή η νίκη είναι καρπός της σκληρής δουλειάς του, της αφοσίωσής του και της δέσμευσής του στον λαό της Ουγκάντας», είπε με ικανοποίηση ο Ισαάκ Κάμπα, εκπαιδευτικός 37 ετών, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ του προέδρου και της κυβέρνησής του σε γήπεδο κρίκετ στην Καμπάλα.

Ωστόσο η ατμόσφαιρα στη συγκέντρωση δεν ήταν ακριβώς γιορτινή, με παρουσιαστή να φθάνει στο σημείο να απαιτεί από το πλήθος να φανεί πιο ενθουσιώδες αν ήθελε δωρεάν γεύμα.

Το κυβερνών κόμμα του κ. Μουσέβενι, το Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (NRM), εξασφάλισε επίσης μεγάλο προβάδισμα ως προς τον αριθμό των εδρών στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν στις βουλευτικές εκλογές παραμένει ακόμη σε εξέλιξη.

