search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 09:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 08:19

Ινδονησία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους με τους 11 επιβάτες που είχε χαθεί από τα ραντάρ

18.01.2026 08:19
aeroskafos

Οι αρχές της Ινδονησίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν το κουφάρι αεροσκάφους εποπτείας της αλιείας που αγνοείτο από χθες στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, κοντά σε βουνό καλυμμένο από ομίχλη, κι αναζητούν ακόμη τους 11 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, τύπου ATR 42-500, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport, έχασε κάθε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας χθες περί τις 13:30 (τοπική ώρα· 07:30 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μάρος, στη Νότια Κελέβη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ μέλη πληρώματος και τρεις επιβάτες. Ήταν μισθωμένο από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιευμάτων κι εκτελούσε αποστολές εποπτείας της αλιείας. Και οι τρεις επιβάτες ήταν μέλη του προσωπικού του υπουργείου.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών, θα αναπτυχθούν 1.200 μέλη της για να ανασύρουν τους αγνοούμενους επιβαίνοντες.

«Η προτεραιότητά μας είναι η έρευνα για τα θύματα» και «ελπίζουμε πως θα ανασύρουμε με ασφάλεια» επιζώντες, εξήγησε.

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στη Μακάσαρ, πρωτεύουσα της Νότιας Κελέβης. Είχε αναχωρήσει από τη Γιογκιακάρτα προτού χαθεί η επαφή.

Η ορεινή περιοχή όπου εντοπίστηκαν από ελικόπτερα -σκορπισμένα σε διάφορα σημεία- συντρίμμια του αεροσκάφους απέχει χονδρικά 1.500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, την Τζακάρτα.

Υπό δυσχερείς συνθήκες οι επιχειρήσεις

Τις επιχειρήσεις δυσκολεύουν η μορφολογία του εδάφους, η ομίχλη και οι ισχυροί άνεμοι, ανέφερε ο Άντι Σουλτάν, άλλο στέλεχος της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη.

Ο τύπος αυτός αεροσκάφους της γαλλοϊταλικής κατασκευάστριας ATR γενικά χρησιμοποιείται για τοπικές και περιφερειακές πτήσεις και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 42 ως 50 επιβάτες.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρέθεσε μέσω X ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar24, το δικινητήριο αεροσκάφος turboprop πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα και το τελευταίο στίγμα του εντοπίστηκε γύρω στις 06:20 (ώρα Ελλάδας), περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το αεροδρόμιο της Μακάσαρ.

Διαβάστε επίσης:

Γροιλανδία: Υπουργός εξαίρει την αντίδραση ευρωπαϊκών χωρών στις απειλές Τραμπ

Παναμάς: Καταχέθηκαν 5 τόνοι ναρκωτικών μετά από καταδίωξη εν πλω

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στο Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ»: Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open (Video)

karystianou xatzidakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Το κόμμα Καρυστιανού δεν αφορά τη ΝΔ – «Θα έχουν να χάσουν ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγή πλεύσης από Ανδρουλάκη: Από την μοναχική πορεία στο προσκλητήριο σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

mikroplastika new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Kerberos»: Φοιτητές δημιούργησαν προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο

musevini
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές υπό τη σκιά φόβου στην Ουγκάντα: Πρόεδρος για 7η φορά ο Μουσέβενι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 09:54
<div style="width:1px;height:1px"></div>sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ»: Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>karystianou xatzidakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Το κόμμα Καρυστιανού δεν αφορά τη ΝΔ – «Θα έχουν να χάσουν ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου»

<div style="width:1px;height:1px"></div>androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγή πλεύσης από Ανδρουλάκη: Από την μοναχική πορεία στο προσκλητήριο σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

1 / 3