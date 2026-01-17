Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες χάθηκε από τα ραντάρ το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας όπως δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

🚨 JUST IN | An ATR 42-500 (PK-THT) aircraft has gone missing in Indonesia.



Debris is reported on a mountain; last signal received 04:20 UTC, 20 km NE of Makassar Airport.



The plane belongs to Indonesia’s Ministry of Marine Affairs & Fisheries. Search operations underway. pic.twitter.com/KnWHhn01JI — The News Drill™ (@thenewsdrill) January 17, 2026

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντης επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

Διαβάστε επίσης:

«Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία»: Ο Τραμπ έβγαλε τους Δανούς στους δρόμους

Επίθεση Χαμενεΐ σε Τραμπ: Είναι ο εγκληματίας που ευθύνεται για τους θανάτους και τις καταστροφές στο Ιράν

Ο γιος του ηγέτη της Τσετσενίας Καντίροφ φέρεται να τραυματίστηκε σε τροχαίο – Εσπευσμένη αεροδιακομιδή στη Μόσχα