ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 17:26
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

17.01.2026 15:21

Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

17.01.2026 15:21
aeroplano-2

Αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες χάθηκε από τα ραντάρ το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας όπως δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντης επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

