«Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία»: Ο Τραμπ έβγαλε τους Δανούς στους δρόμους

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να διατυπώνει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: “Kalaallit Nunaat!”, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας Νουούκ κατά του Αμερικανού προέδρου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

«Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία»

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.

«Η Γροιλανδία δεν μπορεί να αγοραστεί ή να κατακτηθεί»

Στο μεταξύ, σε μια κρίσιμη κίνηση για τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Αρκτική, η Δανία πραγματοποίησε σήμερα εποικοδομητικές συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, τόνισε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ότι οι συνομιλίες είχαν ως στόχο την έναρξη ενός διαλόγου και όχι την πειθώ των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για τον έλεγχο του νησιού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, η Δανία κατέστησε σαφείς τις κόκκινες γραμμές της ότι η κυριαρχία του Βασιλείου και η ακεραιότητα της Γροιλανδίας δεν μπορούν να παραβιαστούν. «Η Γροιλανδία δεν μπορεί να αγοραστεί ή να κατακτηθεί. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των ορίων θα εκτροχιάσει περαιτέρω διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ.

Οι δύο χώρες, μαζί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, συμφώνησαν στη σύσταση μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου, με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για τις μελλοντικές συζητήσεις στο νησί. Ο Ράσμουσεν κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να αγνοήσουν τον θόρυβο των μέσων και να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των συμφωνημένων διαδικασιών.

