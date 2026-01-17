Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την Ευρώπη για τη Γροιλανδία: «Χωρίς αυτήν έχουμε κενό εθνικής ασφάλειας» – Διπλωματική παρέμβαση του Κογκρέσου

Σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την Ευρώπη οδηγεί η επιμονή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί πλέον ευθέως με επιβολή δασμών σε χώρες που δεν στηρίζουν το σχέδιό του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν «μια μεγάλη τρύπα στην εθνική τους ασφάλεια» χωρίς τον έλεγχο της Γροιλανδίας, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα με τη γεωστρατηγική αντιπαράθεση στην Αρκτική. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η περιοχή «είναι γεμάτη ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Ωστόσο, τους ισχυρισμούς αυτούς διέψευσε ο Δανός στρατηγός που έχει την ευθύνη της ασφάλειας του νησιού, δηλώνοντας ότι δεν έχει διαπιστώσει παρουσία ρωσικών ή κινεζικών σκαφών στα ύδατα της Γροιλανδίας.

Διπλωματική παρέμβαση του Κογκρέσου στη Δανία

Μέσα στο κλίμα έντασης, 11μελής διακομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε χθες την Δανία, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η αποστολή, υπό την ηγεσία του Δημοκρατικού γερουσιαστή Κρις Κουνς, είχε συναντήσεις στην Κοπεγχάγη με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν, τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και μέλη της κυβέρνησης της Δανίας.

Ο Κρις Κουνς δήλωσε ότι στόχος της επίσκεψης ήταν να «ρίξει τους τόνους» της αντιπαράθεσης, ευχαριστώντας τη Δανία για «225 χρόνια ως καλός και αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ανησυχία και διαφορετικοί τόνοι στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι αντιδράσεις ποικίλλουν. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι παραμένει «εν μέρει χαλαρός», εκτιμώντας πως δεν πιστεύει ότι «τα πράγματα θα φτάσουν στα άκρα», ενώ τόνισε ότι η συνεχιζόμενη αποστολή αναγνώρισης στην περιοχή δεν συνδέεται με τις άκαρπες συνομιλίες ΗΠΑ–Δανίας, χαρακτηρίζοντας τη χρονική σύμπτωση «τυχαία».

Αντίθετα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε το ΝΑΤΟ να αναπτύξει «συντονισμένη παρουσία» στην Αρκτική, προκειμένου να αποτραπούν εντάσεις και να αντιμετωπιστούν «παρεμβάσεις τρίτων δρώντων». Σε επιστολή της, σημείωσε ότι η περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω νέων θαλάσσιων οδών και των πλούσιων ενεργειακών και ορυκτών πόρων της.

Γαλλικό μήνυμα: «Κόκκινη γραμμή για την ΕΕ»

Πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση της Γαλλίας. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε ότι ξεκαθάρισε στον Αμερικανό ομόλογό του Σκοτ Μπέσεντ πως οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης της Γροιλανδίας θα συνιστούσε «υπέρβαση κόκκινης γραμμής» και θα έθετε σε κίνδυνο τις οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία είναι κυρίαρχο τμήμα ενός κυρίαρχου κράτους που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να παίζει κανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά στους Financial Times.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό τεστ για τις διατλαντικές σχέσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί εκ νέου τους δασμούς ως εργαλείο πίεσης και την Ευρώπη να προειδοποιεί ότι το ζήτημα αγγίζει τα όρια της θεσμικής και γεωπολιτικής σύγκρουσης.

