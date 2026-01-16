search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 00:41
ΚΟΣΜΟΣ

16.01.2026 23:36

Συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

zaporizia nuclear plant

Τοπική κατάπαυση του πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη κρίσιμων επισκευών στην τελευταία εναπομείνασα εφεδρική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Διαμεσολάβηση του ΔΟΑΕ για κρίσιμες επισκευές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΟΑΕ, η συμφωνία αφορά περιορισμένης έκτασης κατάπαυση του πυρός, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τεχνικών συνεργείων που θα προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της εφεδρικής γραμμής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού.

Η συγκεκριμένη γραμμή θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ασφαλή λειτουργία και ψύξη των αντιδραστήρων, καθώς αποτελεί την τελευταία εναλλακτική πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας.

Γκρόσι: «Να αποτραπεί ένα πυρηνικό ατύχημα»

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογράμμισε ότι ο διεθνής οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας.

«Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να εγγυάται την πυρηνική ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και για να αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Διαρκής ανησυχία για τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ανησυχίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οι επανειλημμένες διακοπές ρεύματος και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος.

Η συμφωνία για τοπική κατάπαυση του πυρός θεωρείται ένα κρίσιμο, έστω και προσωρινό, βήμα για τη μείωση των κινδύνων και τη διατήρηση της στοιχειώδους ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

