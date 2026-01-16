search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

16.01.2026 21:24

Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο λιμάνι του Αμβούργου – Αρκετοί τραυματίες

Photo: X De Welt

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου της γραμμής και μιας μηχανής τρένου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα την Παρασκευή στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός «χαροπαλεύει», δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο οδηγός της λοκομοτίβας δεν έπαθε τίποτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, «υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.

