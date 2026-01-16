search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 21:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 20:25

«Πόντιος Πιλάτος» για τη Ματσάδο η επιτροπή του Νόμπελ: Άρρηκτα συνδεδεμένο το βραβείο με τον νικητή – Μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει

16.01.2026 20:25
norvigia oslo vraveio nobel 00- new

Το Νόμπελ Ειρήνης παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο ή τον οργανισμό που ορίζεται ως ο νικητής, ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, μία ημέρα αφότου η περσινή νικήτρια έδωσε μέρος του βραβείου της στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε χθες Πέμπτη το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε στον Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε γι’ αυτό.

Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε μια φωτογραφία του Τραμπ με την Ματσάδο, που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατάει ψηλά μια μεγάλη, χρυσή κορνίζα που έφερε το μετάλλιο, και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να το κρατήσει.

Εκτός από το χρυσό μετάλλιο, το βραβείο της Ματσάδο περιλάμβανε επίσης ένα δίπλωμα και 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,19 εκατομμύρια δολάρια).

«Ανεξάρτητα από την τύχη που μπορεί να έχει το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο, ο αρχικός νικητής είναι και παραμένει αυτός που καταγράφεται στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο φορέας απονομής των βραβείων.

«Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Αυτό σημαίνει ότι ένας βραβευμένος είναι ελεύθερος να κρατήσει, να χαρίσει, να πουλήσει ή να δωρίσει αυτά τα αντικείμενα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πάντως, στη Νορβηγία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, προκάλεσε οργή και δυσάρεστη έκπληξη η κίνηση της Μαρίας Κορίνας Ματσάδο να δωρίσει το μετάλλιο του βραβείου στοιν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το δέχθηκε περιχαρής.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για βία «τύπου ISIS» στη δική του εκδοχή για τις διαδηλώσεις

Δάκρυσε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας μιλώντας για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες»

«Καρφί» Φιντάν για Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Νετανιάχου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jimmy-kimmel
LIFESTYLE

Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από τη Ματσάδο: «Είναι σαν πιπίλα» (Video)

tileorasi
MEDIA

Τα «Στο παρά 5» και «Το σόι σου» κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα την Πέμπτη (15/1)

felippe new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του

agrotes-ap-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί οι αγρότες θα πάνε στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Εκτός ο Ανεστίδης, ποιος πήρε τη θέση του – Όλα τα ονόματα

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλεί τον κυβερνήτη της Μινεσότα και τον δήμαρχο της Μινεάπολης «άχρηστους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

bloka_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» από Αλειφτήρα: Ζητάμε ο πρωθυπουργός να δει επιτροπή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων - Ειδάλλως δεν πάμε Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 21:01
jimmy-kimmel
LIFESTYLE

Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από τη Ματσάδο: «Είναι σαν πιπίλα» (Video)

tileorasi
MEDIA

Τα «Στο παρά 5» και «Το σόι σου» κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα την Πέμπτη (15/1)

felippe new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του

1 / 3