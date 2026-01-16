Το Ιράν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για βία «τύπου ISIS» στη δική του εκδοχή για τις διαδηλώσεις

Η κυβέρνηση του Ιράν συνέταξε έναν φάκελο 58 σελίδων, στον οποίο περιγράφει την δική της εκδοχή για τις θανατηφόρες διαδηλώσεις από τις 28 Δεκεμβρίου.

Σε μεγάλο βαθμό απηχούν όσα έχει πει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, σε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα.

Η κυβέρνηση του Ιράν ισχυρίζεται ότι αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως ειρηνικές διαδηλώσεις κατά των αναγνωρισμένων οικονομικών δυσκολιών, μετατράπηκε σε βία.

Σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου, ο Αραγκτσί περιγράφει τις αναταραχές ως «πράξεις τρομοκρατίας και βίας τύπου ISIS».

Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την υποκίνηση «τρομοκρατικών στοιχείων» μεταξύ των διαδηλωτών, με ένα έγγραφο να παραθέτει πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι «οπλισμένες και έτοιμες να ξεκινήσουν».

Ο φάκελος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ισχυρισμών εναντίον διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ότι χρησιμοποιούν γυναίκες και παιδιά ως ανθρώπινες ασπίδες.

Το Ιράν κατηγορεί επίσης τους διαδηλωτές για περισσότερες από 300 επιθέσεις σε θρησκευτικούς χώρους και για στόχευση 180 τραπεζών και περισσότερων από 180 ασθενοφόρων, μερικά από τα οποία κάηκαν.

Γιατί είναι δύσκολο να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα των ιρανικών αναταραχών;

Η λήψη σαφών πληροφοριών από το Ιράν ήταν δύσκολη λόγω της σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου από τις αρχές για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό λένε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν ήταν υπεύθυνες για τη δολοφονία περισσότερων από 2.500 διαδηλωτών σε μια βίαιη καταστολή σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Η θανατηφόρα καταστολή από το καθεστώς στην Τεχεράνη σε όλο το Ιράν τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον σταματήσει τις διαμαρτυρίες, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πραγματοποιούνται περισσότερες συλλήψεις σήμερα, μετά από συνεχείς προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ για το τι θα συμβεί εάν οι διαδηλωτές εκτελεστούν.

Αρκετοί κάτοικοι στην Τεχεράνη δήλωσαν στο Reuters ότι η πρωτεύουσα φαίνεται πιο ήσυχη από την Κυριακή.

Λέγεται επίσης ότι drones πετούσαν πάνω από την πόλη χθες και σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Δάκρυσε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας μιλώντας για τις πιέσεις από τις ΗΠΑ: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες»

«Καρφί» Φιντάν για Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με τον Νετανιάχου»

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας