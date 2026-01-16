Οι διαδηλώσεις στο Ιράν υποχωρούν μετά την άγρια καταστολή – Παραμένει το «μαύρο» στο internet

Η θανατηφόρα καταστολή στο Ιράν φαίνεται να έχει περιορίσει σε γενικές γραμμές τις διαμαρτυρίες προς το παρόν, σύμφωνα με μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατοίκους, καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περισσότερες συλλήψεις την Παρασκευή, στη σκιά των επανειλημμένων απειλών των ΗΠΑ για παρέμβαση εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες.

Οι φόβοι για μια αμερικανική επίθεση έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι του είχαν πει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν υποχωρούσαν.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, διεξήγαγαν εντατική διπλωματία με την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψουν ένα αμερικανικό πλήγμα, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή που τελικά θα επηρεάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ και η ομάδα του είχαν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» εάν υπάρξει περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο Τραμπ είπε ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις σταμάτησαν, με την Λέβιτ να λέει ότι ο πρόεδρος κρατά «όλες τις επιλογές του στο τραπέζι».

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της αύξησης του πληθωρισμού στο Ιράν, του οποίου η οικονομία έχει πληγεί από κυρώσεις, προτού εξελιχθούν σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μέχρι στιγμής για το θεοκρατικό κατεστημένο που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το Axios ανέφερε ότι ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, έφτασε στις ΗΠΑ την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλέστηκε επίσης αμερικανικές πηγές που ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός στέλνει πρόσθετες αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στην περιοχή για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει χτύπημα.

Ένταση με τις δυνάμεις ασφαλείας

Με τις ροές πληροφοριών από το Ιράν να παρεμποδίζονται από διακοπή του διαδικτύου, αρκετοί κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι η πρωτεύουσα ήταν ήσυχη από την Κυριακή. Είπαν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, όπου δεν είχαν δει κανένα σημάδι διαμαρτυριών την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Η ιρανοκουρδική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δήλωσε ότι δεν υπήρξαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την Κυριακή, αλλά «το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά ασφυκτικό».

«Οι ανεξάρτητες πηγές μας επιβεβαιώνουν μια ισχυρή στρατιωτική και αστυνομική παρουσία σε πόλεις και κωμοπόλεις όπου είχαν πραγματοποιηθεί προηγουμένως διαμαρτυρίες, καθώς και σε αρκετές τοποθεσίες που δεν αντιμετώπισαν μεγάλες διαδηλώσεις», δήλωσε η Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, σε σχόλιά της στο Reuters.

Μια άλλη κάτοικος σε μια βόρεια πόλη στην Κασπία Θάλασσα είπε ότι οι δρόμοι φαίνονταν επίσης ήρεμοι.

Αναφορές για σποταδικές ταραχές

Υπήρχαν, ωστόσο, ενδείξεις αναταραχής σε ορισμένες περιοχές.

Το Hengaw ανέφερε ότι μια νοσοκόμα σκοτώθηκε από άμεσα πυρά κυβερνητικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Καράτζ, δυτικά του Ιράν.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι οι ταραξίες έβαλαν φωτιά σε ένα τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην κομητεία Φαλαβαρτζάν, στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, την Πέμπτη.

Μια ηλικιωμένη κάτοικος μιας πόλης στη βορειοδυτική περιοχή του Ιράν, όπου ζουν πολλοί Κούρδοι Ιρανοί και η οποία έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών από τις μεγαλύτερες ταραχές, είπε ότι οι σποραδικές διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν, αν και όχι τόσο έντονα.

Περιγράφοντας τη βία νωρίτερα στις διαμαρτυρίες, είπε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες σκηνές».

Το κρατικό Press TV επικαλέστηκε τον αρχηγό της αστυνομίας του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι η ηρεμία έχει αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών, που ανέφερε η αμερικανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, έχει αυξηθεί ελάχιστα από την Τετάρτη, φτάνοντας αυτή τη στιγμή τους 2.677 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 2.478 διαδηλωτών και 163 ατόμων που έχουν αναγνωριστεί ως συνδεδεμένα με την κυβέρνηση.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία NetBlocks ανέφερε ότι το «πλήρες μπλακάουτ στο διαδίκτυο» διαρκεί πλέον πάνω από 180 ώρες, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνο που είχε επιβληθεί κατά τις διαδηλώσεις του 2019.

Παρά το μπλακάουτ, βίντεο που επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν σορούς στοιχισμένες στο νεκροτομείο Καχριζάκ, νότια της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, μπορούμε να υπογράψουμε την προσεχή εβδομάδα στο Νταβός

Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τα τηλεφωνήματα σε Πεζεσκιάν και Νετανιάχου για «ταχεία αποκλιμάκωση»

«Ψίθυροι» στην ΕΕ να εγκαταλείψει τον Τραμπ λόγω Γροιλανδίας: «Ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε»