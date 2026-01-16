«Ψίθυροι» στην ΕΕ να εγκαταλείψει τον Τραμπ λόγω Γροιλανδίας: «Ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε»

Η αμετακίνητη στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, έχει αρχίσει να πείθει ευρωπαίους αξιωματούχους πως όσο βρίσκεται στην εξουσία στις ΗΠΑ, θα ήταν προτιμότερο η ΕΕ να τον εγκαταλείψει.

Αν και επισήμως δεν έχει ειπωθεί ανοιχτά, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες έχουν αρχίσει να συζητούν σιωπηλά μια σκέψη που μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητη: να αφήσουν μόνες τους τις ΗΠΑ, αναφέρει το Politico. «Ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ είναι υπό διάλυση» αναφέρει ίσως σε βαθμό υπερβολής, ένας εξ αυτών.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, μια απειλή κυρίως για να δείξει ότι έχει το πάνω χέρι, ωστόσο η ΕΕ δεν μπορεί έτσι απλά να… ξεπουλήσει τη Δανία.

Το ζήτημα λοιπόν είναι πως θα αντιδράσει η ΕΕ αν ο Αμερικανός μεγιστάνας αρνηθεί να συμβιβαστεί.

Μία «επιθετική» κίνηση είναι να επιβάλλουν την απομάκρυνση αμερικανών στρατευμάτων σε βάσεις στη χώρα ή η υποστήριξη σε ναυτικές και αεροπορικές βάσεις.

Το συζητούν… ιδιωτικά

Πέντε αξιωματούχοι και διπλωμάτες επιβεβαίωσαν στο POLITICO ότι το εξαιρετικά λεπτό θέμα του πώς θα «αντεπιτεθούν» στον Τραμπ συζητείται ιδιωτικά σε όλη την ήπειρο.

Πέρα από τα στρατιωτικά της μέσα, η Ευρώπη αποτελεί επίσης βασικό εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δαπανούν κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά αμερικανικών όπλων. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς πίεσης, αν οι Ευρωπαίοι πελάτες αποφασίσουν να σταματήσουν τις αγορές από τις ΗΠΑ.

Κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο ρίσκο ωστόσο καθώς μπορεί να κλιμακωθεί η ένταση και η Συμμαχία να γίνει τοξική.

«Αν πληγεί η κυριαρχία ενός ευρωπαϊκού και συμμαχικού κράτους, οι επιπτώσεις θα είναι άνευ προηγουμένου. Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με τη μέγιστη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία». ανέφερε ο Μακρόν

Γάλλος κυβερνητικός αξιωματούχος δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν ο Μακρόν είχε ή σχεδίαζε να έρθει σε επαφή με τον Τραμπ για το ζήτημα της Γροιλανδίας, αλλά υπογράμμισε ότι «πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και ζυγίζει κάθε λέξη με προσοχή».

Ο εύκολος δρόμος ή ο δύσκολος δρόμος

Εν τω μεταξύ οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας ξεκίνησαν συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσινγκτον, αναζητώντας συμβιβασμό για το μέλλον του νησιού των 57.000 κατοίκων.

Μετά τις συνομιλίες της Τετάρτης με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν διαφαίνεται συμφωνία. «Ο πρόεδρος έχει αυτή την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε. «Και συνεπώς εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία».

Διπλωμάτες από ευρωπαϊκές χώρες, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι στις πρωτεύουσες γίνονται συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν να πιέσουν τον Τραμπ. Πιο ήπιες επιλογές περιλαμβάνουν τακτικές καθυστέρησης, πιέσεις σε Ρεπουμπλικανούς στην Ουάσινγκτον, αποστολή συμμαχικών στρατευμάτων για επισκέψεις στη Γροιλανδία και ακόμη και εκστρατεία δημοσιότητας στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, έχει τεθεί και το ενδεχόμενο διακοπής της υποστήριξης σε αμερικανικές στρατιωτικές αναπτύξεις, ακόμη και ριζοσπαστικές προτάσεις για ανάκτηση του ελέγχου αμερικανικών βάσεων, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη.

«Οι συζητήσεις συνεχίζονται για το πώς θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση και να πούμε “μας χρειάζεστε, και αν το κάνετε αυτό θα υπάρξουν αντίποινα”», είπε. «Ταυτόχρονα, όμως, κανείς δεν θέλει να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό».

Ο βασικός λόγος που οι Ευρωπαίοι διστάζουν να γίνουν επιθετικοί δημόσια είναι ότι θεωρούν τη στήριξη του Τραμπ κρίσιμη για την παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, πολλοί σύμμαχοι δυσκολεύονται να φανταστούν έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν τη Γροιλανδία δια της βίας. «Ίσως είναι ευσεβής πόθος», είπε ο διπλωμάτης, αλλά πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι κυβερνήσεις συζητούν πώς να αντεπιτεθούν αποτελεσματικά στις αμερικανικές εδαφικές απαιτήσεις. «Υπάρχει μοχλός πίεσης στην Ευρώπη, αλλά δεν αξιοποιείται πλήρως», είπε. Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι «δεν είναι ψυχολογικά έτοιμοι» για την κλιμάκωση που θα έφερναν τέτοια αντίποινα. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Στο ΝΑΤΟ -όπου κάθε συζήτηση για τιμωρία των Αμερικανών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ταμπού- ορισμένοι τονίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δίκοπο μαχαίρι. «Η χρήση βάσεων ως διαπραγματευτικών χαρτιών -και μπορεί να γίνει- θα προκαλούσε αμοιβαία ζημιά», είπε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Η Ευρώπη θα έχανε περαιτέρω εγγυήσεις ασφαλείας… και οι ΗΠΑ θα έχαναν την πιο πολύτιμη προκεχωρημένη επιχειρησιακή τους πλατφόρμα».

Ποια ακριβώς μέσα;

Το 2024, οι ΗΠΑ διέθεταν 31 μόνιμες βάσεις και 19 ακόμη στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτές περιλαμβάνονταν τουλάχιστον 67.500 εν ενεργεία στρατιωτικοί, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, με τη μερίδα του λέοντος να σταθμεύει στη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, δήλωσε ότι αυτές οι βάσεις είναι «απαραίτητες για την ετοιμότητα και την παγκόσμια στρατηγική εμβέλεια» των ΗΠΑ. Η αναγκαστική εγκατάλειψή τους θα είχε «καταστροφικό» αντίκτυπο στις αμερικανικές επιχειρήσεις, είπε, με το Ράμσταϊν ειδικά να λειτουργεί ως βασικό ορμητήριο για αναπτύξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Αυτό δεν είναι το μόνο χαρτί της Ευρώπης. Η Ουάσινγκτον θα έχανε επίσης περίπου «το μισό» των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση ρήξης, υποστήριξε, ενώ η ήπειρος θα μπορούσε επίσης να απειλήσει ότι θα σταματήσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα. Το 2024 η Ευρώπη ενέκρινε πιθανές διακρατικές συμβάσεις ύψους 76 δισ. δολαρίων — πάνω από το μισό του παγκόσμιου συνόλου των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει να σωθεί το ΝΑΤΟ και η διατλαντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν σταθεί απέναντι στις ΗΠΑ και δεν φέρεται απλώς ως υποχείριο», είπε ο Χότζες.

Γιατί ο Τραμπ έχει ανάγκη την ΕΕ

Όταν ο Τραμπ βομβάρδισε το Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιαστές ανέμεναν πολύ μεγαλύτερη αντίσταση από τις ιρανικές δυνάμεις και ζήτησαν αεροπορική υποστήριξη από Ευρωπαίους, μεταξύ άλλων μέσω της βάσης του ΝΑΤΟ κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στη Ρουμανία.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βρετανικές βάσεις για επιχείρηση κατάσχεσης δεξαμενόπλοιου «σκιώδους στόλου» με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επικαλέστηκαν αυτά τα παραδείγματα ως απόδειξη ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να χρειάζεται στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Σε υλικοτεχνικό επίπεδο, το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων θα συνεπαγόταν «τεράστιες προκλήσεις», όπως η διαχείριση αποχωρήσεων στρατευμάτων και νομικών αξιώσεων για την αξία στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο Τζέφρι Κορν, διευθυντής του Κέντρου Στρατιωτικού Δικαίου και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Texas Tech. Νομικά, όμως, «είναι ζήτημα εσωτερικού δικαίου» για τις ευρωπαϊκές χώρες που θα ήθελαν να τερματίσουν την αμερικανική παρουσία. «Είναι δικαίωμά τους», είπε.

Παρά τον συναγερμό για τις βλέψεις του Τραμπ στη Γροιλανδία, το ζήτημα δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα ασφάλειας για την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στο νησί ως ένδειξη στήριξης, άλλοι ανησυχούν ότι η διαμάχη αποτελεί επικίνδυνη απόσπαση προσοχής από το βασικό καθήκον: την υπεράσπιση της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Χωρίς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, παραδέχονται οι διπλωμάτες, θα είναι αδύνατο να αποτραπεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από μια νέα επίθεση στην Ουκρανία. Έτσι, προς το παρόν, η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ θεωρείται προτεραιότητα, ακόμη κι αν η συμμαχία δεν διαρκέσει για πάντα.

