Γροιλανδία: Συνάντηση Δανίας με αμερικανικό Κογκρέσο – «Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα δεν αλλάζουν τα σχέδια Τραμπ», λέει ο Λευκός Οίκος

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη γεωπολιτικά συγκυρία πραγματοποιείται η συνάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη, με κεντρικό θέμα τη Γροιλανδία και την ασφάλεια στην Αρκτική. Στη συνάντηση συμμετέχει και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η επίσκεψη της διακομματικής αμερικανικής αντιπροσωπείας, υπό τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, πραγματοποιείται την ώρα που οι σχέσεις Δανίας – ΗΠΑ δοκιμάζονται, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γροιλανδία αποτελεί στρατηγικό στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διακομματική αποστολή και κρίσιμες επαφές

Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές με τη δανική πολιτική ηγεσία, μέλη του κοινοβουλίου και στελέχη επιχειρήσεων. Σε αυτή συμμετέχουν οι γερουσιαστές Κρις Κουνς, Ντικ Ντάρμπιν, Πίτερ Γουέλς, Τζιν Σαχίν (Δημοκρατικοί), καθώς και οι Τομ Τίλις και Λίζα Μαρκόφσκι (Ρεπουμπλικάνοι), ενώ τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν πέντε Δημοκρατικοί βουλευτές.

Σύμφωνα με τον Κρις Κουνς, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην «ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την εδραίωση των εμπορικών σχέσεων», ενώ ο Ρεπουμπλικάνος Τομ Τίλις υπογράμμισε την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Λευκός Οίκος: «Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα δεν αλλάζουν τα σχέδια Τραμπ»

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, δηλώνοντας ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων ή αξιωματικών στη Γροιλανδία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι τα στρατεύματα στην Ευρώπη επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου, ούτε επηρεάζουν καθόλου τον στόχο του για την απόκτηση της Γροιλανδίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από συνάντηση Αμερικανών αξιωματούχων με εκπροσώπους της Δανίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Γροιλανδία ως στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει δημόσια ότι η Γροιλανδία πρέπει να περιέλθει υπό την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να «κατακτηθεί» από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Η θέση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο από τη Δανία, στην οποία η Γροιλανδία ανήκει ως ημιαυτόνομη περιοχή, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στην Αρκτική.

Το δύσκολο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον βασικό πυλώνα της Συμμαχίας. Η αποστολή Ευρωπαίων αξιωματικών στη Γροιλανδία δεν εκλαμβάνεται θετικά από την Ουάσινγκτον, ενώ παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια ενδεχόμενη κλιμάκωση εντός της Συμμαχίας.

Μετά την Κοπεγχάγη, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου αναμένεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τη διεθνή ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

