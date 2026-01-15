search
Νέα Υόρκη: Σάλος με τον πρώην δήμαρχο Έρικ Άνταμς – «Άντε γ@@@@@@» είπε σε γυναίκα που τον αποδοκίμαζε (Video)

eric adams 776- new

Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να τον αποδοκίμαζε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ.

Στο σχετικό βίντεο, που παρουσίασε η Washington Post, καταγράφεται μια γυναίκα, φορώντας μάσκα, να απευθύνεται στον Άνταμς ζητώντας του επανειλημμένα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο. «Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», ακούγεται να λέει.


Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, περπατώντας λίγα βήματα πίσω της κατά την έξοδο από το αεροσκάφος, της απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντάς της «άντε γα@@σου», προσθέτοντας ότι «δεν είναι πλέον δήμαρχος».

Η γυναίκα συνέχισε τη λεκτική πρόκληση, απαντώντας επίσης με ύβρεις, πριν υψώσει το μεσαίο της δάχτυλο προς τον Άνταμς τη στιγμή που εκείνος περνούσε δίπλα της.

