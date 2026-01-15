Μυστήριο με πτήση της Turkish Airlines – Προσγειώθηκε με συνοδεία μαχητικών στη Βαρκελώνη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, καθώς αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό τη Βαρκελώνη, ωστόσο λίγο πριν τη προσγείωση υπήρξε μία ειδοποίηση για απειλή βόμβας.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν, συνοδεύοντας το επιβατικό αεροπλάνο μέχρι να προσγειωθεί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην άμεση αποβίβαση όλων των επιβατών και ξεκίνησαν ενδελεχείς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο στο αεροσκάφος.

Διαβάστε επίσης:

«Η γειτονιά μας μυρίζει αίμα»: Σοκαριστικές δηλώσεις πολιτών για την βίαιη καταστολή στο Ιράν

Τουρκία: Τα ΜΜΕ χρεώνουν στον Ιμάμογλου εξωσυζυγική σχέση με γνωστή βολεϊμπολίστρια – Την συνέλαβαν για υπόθεση ναρκωτικών

Ιράν: «Γρήγορο και αποφασιστικό» χτύπημα εξετάζει ο Τραμπ – Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο, λέει η Τεχεράνη