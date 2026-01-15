Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στο Ιράν: Οι κινήσεις Τραμπ που μαρτυρούν ότι η επίθεση είναι προ των πυλών – Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο, λέει η Τεχεράνη

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται το Ιραν αφού όλα δείχνουν ότι σε τροχιά επίθεσης εναντίον της χώρας φαίνεται ότι έχουν μπει οι ΗΠΑ.

Είναι ενδεικτικό ότι λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο προχώρησε σε άλλη μία κίνηση που φανερώνει ότι η η συγκρουση είναι προ των πυλών: Διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν (USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen) να αναχωρήσουν από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας όπου βρίσκονται και να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Όπως εξηγούν αναλυτές, η Ουάσινγκτον πριν από κάθε χτύπημα ενισχύει τη ναυτική παρουσία της στην περιοχή που έχει βάλει στο στόχαστρο.

«Γρήγορο και αποφασιστικό» χτύπημα θέλει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το NBC o Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του ότι επιθυμεί οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν να επιφέρει ένα γρήγορο και αποφασιστικό πλήγμα στο καθεστώς και να μην προκαλέσει έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό», δήλωσε μια από τις πηγές που επικαλείται το NBC.

Ωστόσο, οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς της Τεχεράνης θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα που είναι σε γνώση των εν εξελίξει συζητήσεων.

US President Donald Trump Says, "We were Told that the K!lling in Iran is Stopping and there Are No Plans for Executions or an execution. I've been told that on Good Authority. pic.twitter.com/Oe3JYxLzO6 — The QNS 24×7 (@Qns24x7) January 15, 2026

Παράλληλα υπάρχει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν όλα τα μέσα που θα χρειαστούν στην περιοχή για να προστατευθούν από την επιθετική αντίδραση του Ιράν την οποία αναμένουν οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Αυτό που φοβούνται Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι ότι ένα ιρανικό καθεστώς, αποδυναμωμένο από εβδομάδες διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα και αντιμέτωπο με πιθανή κατάρρευση, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε αντίποινα εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και των συμμάχων τους, όπως το Ισραήλ

Αυτή η δυναμική θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ να εγκρίνει μια πιο περιορισμένη αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, τουλάχιστον αρχικά, διατηρώντας παράλληλα τις επιλογές για κλιμάκωση – αν αποφασίσει να προβεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική δράση, ανέφεραν οι πηγές του αμερικανικού δικτύου.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι το ιρανικό καθεστώς σταμάτησε να σκοτώνει διαδηλωτές και ανέστειλε τα σχέδια για εκτελέσεις, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική αντίδραση από τις ΗΠΑ. «Μας ενημέρωσαν πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά και μας είπαν ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Ελπίζω να είναι αλήθεια. Ποιος ξέρει;»

Αραγτσί: «Δεν θα υπάρξουν απαγχονισμοί»

Από τη πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο Fox News, αφού επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις» διαβεβαίωσε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης και ότι «επικρατεί ηρεμία», μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων.

.@BretBaier: "If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?"



IRANIAN FOREIGN MINISTER: "My message is do not repeat… pic.twitter.com/svOVdVVZRi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

«Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος»

Απαντώντας σε ερώτηση για το μήνυμά του προς τον αμερικανό πρόεδρο, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Η δήλωση εκλαμβάνεται ως έμμεση αλλά σαφής προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον για τις συνέπειες ενδεχόμενης παρέμβασης.

Οι χώρες της Δύσης απομακρύνουν τους πολίτες τους

Την ίδια ώρα προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας ότι, «δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τυχόν ταξιδιωτικά τους σχέδια σε περίπτωση διαταραχών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αξιολογούν εκ νέου την ανάγκη μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες καταστάσεις στις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η Πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και προετοιμασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico έκλεισε προσωρινά η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και το προσωπικό θα εργάζεται εξ αποστάσεως για ένα διάστημα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να «εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν» λόγω της κατάστασης στη χώρα. Η Πολωνία προειδοποίησε τους πολίτες της για τα «ταξίδια προς και μέσω του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής». Στο Ιράν βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης.

Αναβλήθηκε η εκτέλεση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί στο Ιράν

Η εκτέλεση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού στο Ιράν, δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς του. Ο Σολτανί συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στην πόλη Καράτζ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και έχει γίνει σύμβολο ανυπακοής για τους Ιρανούς ακτιβιστές.

The Islamic Republic is set to execute Erfan Soltani this Wednesday.



He was arrested last week during Iran’s 2026 uprising.



His only crime is calling for freedom for Iran.



Be his voice, save Erfan Soltani. pic.twitter.com/mVeUNZcCXk — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 12, 2026

Ο νεαρός κρατείται στη φυλακή Qezel Hesar, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι του αρνήθηκε η πρόσβαση σε δικηγόρο και ότι η πιθανότητα εκτέλεσής του παραμένει υψηλή.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

ΗΠΑ: Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη που φώναξε στον Τραμπ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» στο Κογκρέσο για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στη Βενεζουέλα



