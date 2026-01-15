ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» στο Κογκρέσο για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στη Βενεζουέλα

Δύο ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές άλλαξαν χθες (14/1) στάση, μπλοκάροντας τελικά σχέδιο απόφασης του αμερικανικού Κογκρέσου με σκοπό να περιοριστούν οι εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Είχαν προηγηθεί οι σφοδρές επικρίσεις και επιθέσεις του Τραμπ εναντίον των «ανταρτών» της παράταξής του.

Το κείμενο αρχικά εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη με 52 ψήφους υπέρ, συμπεριλαμβανομένων 5 ρεπουμπλικανικών. Όμως νέο κείμενο, που τέθηκε σε ψηφοφορία χθες Τετάρτη κι εγκρίθηκε με οριακή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, επέτρεψε να αναβληθεί sine die αυτή για το επίμαχο κείμενο στην ολομέλεια, αποτρέποντας έτσι δυνητικό ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι γερουσιαστές Τοντ Γιανγκ και Τζος Χόλι, που είχαν ψηφίσει υπέρ την περασμένη εβδομάδα, άλλαξαν στάση.

Οι δυο ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είπαν πως άλλαξαν θέση αφού έλαβαν τη δέσμευση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο πως σε περίπτωση νέας ανάπτυξης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βενεζουέλα, το Κογκρέσο θα ενημερωθεί για να εξασφαλιστεί η έγκρισή του όπως οφείλεται.

Το κείμενο η ψηφοφορία επί του οποίου αναβλήθηκε επ’ αόριστον είχε σκοπό «να διαταχθεί η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από εχθροπραξίες στο εσωτερικό της -ή εναντίον της- Βενεζουέλας οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο».

Διατύπωση που σήμαινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να εξαπολύσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας δίχως προηγούμενη ψηφοφορία για την έγκρισή τους από το Κογκρέσο.

Την 3η Ιανουαρίου, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις απήγαγαν κατά τη διάρκεια εφόδου στο Καράκας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες.

Έκτοτε ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα εξ αποστάσεως και θα αποφασίζουν ποιος μπορεί να εκμεταλλεύεται το πετρέλαιό της.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει την διεξαγωγή νέων επιχειρήσεων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής προς αυτό.

Ακόμη κι αν το ψήφισμα εγκρινόταν από τα δυο σώματα του Κογκρέσου, ο πρόεδρος θα μπορούσε να ασκήσει βέτο. Σε αυτή την περίπτωση, η σημασία του μάλλον θα περιοριζόταν απλώς στο επίπεδο του πολιτικού συμβολισμού.

Μετά την αρχική διαδικαστική ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξεμάνη εναντίον της «ηλιθιότητας» των πέντε γερουσιαστών των ρεπουμπλικάνων οι οποίοι υπερψήφισαν το κείμενο, έκρινε ότι «δεν θα έπρεπε να είχαν εκλεγεί ποτέ» διότι υποστήριξαν το «αντισυνταγματικό» σχέδιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Λευκός Οίκος αποδύθηκε σε εκστρατεία πίεσης στους αντάρτες γερουσιαστές για να μεταβάλουν τη στάση τους. Τακτική που καταγγέλθηκε από τη δημοκρατική αντιπολίτευση.

«Ο Τραμπ διατείνεται ότι ο πόλεμος του στη Βενεζουέλα είναι νόμιμος. Αν ισχύει αυτό, γιατί επιδίδεται σε εκφοβισμό στο κόμμα του;», διερωτήθηκε ο γερουσιαστής των δημοκρατικών Τιμ Κέιν, εκ των εισηγητών του επίμαχου κειμένου.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Παχλαβί και Ουκρανία: «Δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνήσει το Ιράν – Ο Ζελένσκι μπλοκάρει την ειρήνη, ο Πούτιν είναι έτοιμος να κλείσει συμφωνία»

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει πτώση καθεστώτος, η Τεχεράνη απειλεί

Το Ιράν πνίγεται στο αίμα – Το «ιερατείο» δολοφονεί και σπέρνει φόβο για να διατηρήσει το καθεστώς