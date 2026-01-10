Απίστευτη γκάφα Τραμπ: Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά που του έδωσε ο Ρούμπιο (Video)

«Τρελή» αμηχανία έφερε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας, για το ζήτημα της Βενεζουέλας.

Ο Ρούμπιο έγραψε κάτι σε ένα χαρτί και το έδωσε στον πρόεδρο να το διαβάσει, με τον Τραμπ να μην διστάζει να αποκαλύπτει σε όλους τι του ανέφερε.

😅Trump put Rubio in an awkward spot by reading his note out loud



U.S. Secretary of State Marco Rubio handed Donald Trump a confidential note during a meeting with representatives of the oil industry. But Trump suddenly decided to read it out loud.



“Go back to Chevron. They… pic.twitter.com/8LhIcJdt2c — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

«Ο Μάρκο μου έδωσε ένα σημείωμα. ”Ξαναδώσε τον λόγο στη Chevron. Θέλουν να συζητήσουν κάτι”. Ξαναγυρνάω στη Chevron, ευχαριστώ Μάρκο», ανέφερε και τον χτύπησε απαλά στον ώμο, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να δείχνει αμήχανος.

Διαβάστε επίσης:

Στην οργή των δρόμων ποντάρει ο εξόριστος διάδοχος του Σάχη: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» – Κάλεσμα σε ξεσηκωμό

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ