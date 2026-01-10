Απίστευτη γκάφα Τραμπ: Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά που του έδωσε ο Ρούμπιο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Τρελή» αμηχανία έφερε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας, για το ζήτημα της Βενεζουέλας.
Ο Ρούμπιο έγραψε κάτι σε ένα χαρτί και το έδωσε στον πρόεδρο να το διαβάσει, με τον Τραμπ να μην διστάζει να αποκαλύπτει σε όλους τι του ανέφερε.
«Ο Μάρκο μου έδωσε ένα σημείωμα. ”Ξαναδώσε τον λόγο στη Chevron. Θέλουν να συζητήσουν κάτι”. Ξαναγυρνάω στη Chevron, ευχαριστώ Μάρκο», ανέφερε και τον χτύπησε απαλά στον ώμο, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να δείχνει αμήχανος.
Διαβάστε επίσης:
Στην οργή των δρόμων ποντάρει ο εξόριστος διάδοχος του Σάχη: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» – Κάλεσμα σε ξεσηκωμό
Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος
Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.