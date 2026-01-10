Στην οργή των δρόμων ποντάρει ο εξόριστος διάδοχος του Σάχη: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» – Κάλεσμα σε ξεσηκωμό

Το 1979, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης ανέτρεπαν τον πατέρα του και τον έστελναν στην εξορία, ο γιος και διάδοχος του Σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ήταν μόλις 17 ετών. Σήμερα, 48 χρόνια μετά κι ενώ η Τεχεράνη σείεται συθέμελα, το όνειρο του 65χρονου διάδοχου να καθίσει στον θρόνο του Παγωνίου μοιάζει πιο πραγματικό από ποτέ.

«Είμαι έτοιμος να επιστρέψω», διαμηνύει, γνωρίζοντας καλά πως αυτή είναι η ευκαιρία του, ζητώντας από τον λαό να κλιμακώσει τις διαδηλώσεις του, παραλύοντας το κράτος.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

Στο διάγγελμά του στο Χ, το πρωί του Σαββάτου, ο Παχλαβί καλεί τους ιρανούς σε γενική απεργία.

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες. Έχετε εμπνεύσει τον θαυμασμό του κόσμου με το θάρρος και την ακλόνητη στάση σας. Η, για άλλη μια φορά, ένδοξη παρουσία σας στους δρόμους του Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, ήταν τρομακτική απάντηση στις απειλές του προδότη και εγκληματία ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι είδε αυτές τις εικόνες από την κρυψώνα του και έτρεμε από φόβο.

Τώρα, με την αποφασιστική σας απάντηση στο πρώτο κάλεσμα, είμαι βέβαιος ότι κάνοντας την παρουσία μας στους δρόμους πιο στοχευμένη και, ταυτόχρονα, διακόπτοντας τα χρηματοδοτικά κανάλια, θα γονατίσουμε ολοκληρωτικά την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της.

Στο πλαίσιο αυτό, καλώ τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ιδίως στις μεταφορές, καθώς και στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια, να ξεκινήσουν πανεθνική απεργία», λέει ο διάδοχος του Ιρανικού θρόνου.

«Σας καλώ επίσης όλους να βγείτε στους δρόμους σήμερα και αύριο Σάββατο και Κυριακή, 10 και 11 Ιανουαρίου, αυτή τη φορά ξεκινώντας στις 6 μ.μ. με σημαίες, εικόνες, και εθνικά σύμβολα και να καταλάβετε δημόσιους χώρους. Στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους. Στόχος μας είναι προετοιμαστούμε για την κατάκτηση και την υπεράσπιση των κέντρων των πόλεων.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, μετακινήστε όσο το δυνατό περισσότερες διαδρομές κεντρικά σημεία των πόλεων και συνδέστε ετερόκλητους πληθυσμούς. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε τώρα να παραμείνετε στους δρόμους και προμηθευτείτε τα κατάλληλα εφόδια.

Στη νεολαία της Αιώνιας Φρουράς του Ιράν και σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πλατφόρμα Συνεργασίας, λέω: Επιβραδύνετε και διαταράξτε ακόμα περισσότερο τη μηχανή καταστολής, ώστε την υποσχεμένη μέρα, να μπορέσουμε να την απενεργοποιήσουμε πλήρως.

Ετοιμάζομαι επίσης να επιστρέψω στην πατρίδα μου για να είμαι μαζί σας, το μεγάλο Έθνος του Ιράν, όταν η εθνική μας επανάσταση θα νικήσει. Πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι πολύ κοντά. Κάνε κουράγιο Ιράν!».

Βρισκόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο έκπτωτος σάχης θυμίζει -με παράθεση φωτογραφιών «τότε και τώρα»- πόσο «δυτικά», ανέμελα και ελεύθερα ζούσαν οι Ιρανοί όταν κυβερνούσε ο πατέρας του.

Στο δραματικό, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Παχλαβί καλεί τους Ιρανούς να μην δώσουν τη ζωή τους για «ένα καθεστώς που βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη τροχιά πτώσης» και να ξεσηκωθούν για να «διεκδικήσουν ξανά το Ιράν». Τονίζει ότι «ο Χαμενέι κρύβεται σαν φοβισμένος ποντικός» και υπόσχεται ότι «το μέλλον είναι λαμπρό».

Δικαιολογεί την απουσία του στο γεγονός ότι «για χρόνια προσπαθούσα να αποφύγω να ρίξω το Ιράν στις φλόγες του πολέμου που το ρίχνει εδώ και 46 χρόνια το καθεστώς». Και κλείνει το μήνυμά του, ευχόμενος «σύντομα να είμαστε μαζί», λέγοντας «Να ζήσει το Ιράν, να ζήσει το ιρανικό έθνος».

Ιράν: Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Τουλάχιστον 51 νεκροί

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, το κύμα διαμαρτυρίας δείχνει να διογκώνεται. Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πολίτες χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια από τα μπαλκόνια και στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το AFP. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στη Μασάντ στα ανατολικά, στην Ταμπρίζ στα βόρεια και στην Κομ στο κεντρικό Ιράν, γεγονός που καταδεικνύει τη γεωγραφική εξάπλωση της εξέγερσης.

Massive crowds of anti-government protestors tonight in the Northeastern Iranian city of Mashhad, likely tens of thousands from a city with a population of roughly 3,400,000. pic.twitter.com/uTsxMEPccE — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Νεκροί, τραυματίες και φόβοι για αιματηρή καταστολή

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος και Νομπελίστρια Ειρήνης Σιρίν Εμπαντί εξέφρασε σοβαρούς φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να επιχειρήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις. Όπως δήλωσε, η διακοπή του διαδικτύου αποτελεί «στρατηγική επιλογή» και όχι τεχνικό πρόβλημα, ενώ ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει, εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μόνο την Πέμπτη.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200 νεκρούς.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Διεθνείς αντιδράσεις και παρεμβάσεις

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», εκτιμώντας πως «ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες».

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα.

Παράλληλα, τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες – ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Οι εξελίξεις στο Ιράν διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο σκηνικό, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση των τελευταίων ετών και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες της Τεχεράνης για υποκίνηση των διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

