Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Αμερικανοί διπλωμάτες διεξάγουν σήμερα συνομιλίες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019, μετά την πτώση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τις πρώτες απελευθερώσεις αντιφρονούντων.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με τον Βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονταν χθες Παρασκευή στο Καράκας, κάτι που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος, λίγη ώρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας καθώς το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσινγκτον.

Εξάλλου, όπως εκτίμησε ο Τραμπ, η απελευθέρωση κάποιων αντιφρονούντων είναι «μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση» του Καράκας. «Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά», κυρίως «για την ανοικοδόμηση» της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σημείωσε.

Από την πλευρά της η Ροντρίγκες δήλωσε ότι η χώρα της δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» της Ουάσινγκτον και τόνισε «την αφοσίωσή της προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο».

Επίσης χθες το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δέχθηκε τον πρέσβη της Ρωσίας Σεργκέι Μελίκ-Μπαγκντασαρόφ και σημείωσε ότι εξακολουθεί «να εργάζεται πάνω στο πρόγραμμα συνεργασίας» με τη Μόσχα.

Έπειτα από συνομίλα που είχε με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και Γουστάβο Πέτρο, και με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ η Ροντρίγκες «επανέλαβε» ότι η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί μέσω «της διπλωματικής οδού» «στην εγκληματική, παράνομη και παράτυπη επίθεση που διαπράχθηκε» στις 3 Ιανουαρίου με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς πριν την αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

Τα πετρέλαια στο στόχαστρο

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να εμποδίζει τις εξαγωγές του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Χθες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε στα διεθνή ύδατα ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, το πέμπτο τις τελευταίες εβδομάδες.

Εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

«Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας ExxonMobil, ο Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι δεν θα βιαστεί να κάνει νέες επενδύσεις, εκτιμώντας ότι είναι «αδύνατο να επενδύσει κανείς εκεί» υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Εννέα κρατούμενοι απελευθερώθηκαν

Στο μεταξύ ο αντιφρονών Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, που βρίσκεται εξόριστος στην Ισπανία, ζήτησε να αναγνωριστεί η νίκη του έναντι του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε το 2025 με το Νόμπελ Ειρήνης, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον «την επόμενη εβδομάδα».

Εν αναμονή της απελευθέρωσης «πολλών κρατούμενων», σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφού της Ντέλσι, δεκάδες συγγενείς αντιφρονούντων ή ακτιβιστών συνέρρευσαν στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Βενεζουέλας.

«Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα», ακουγόταν να λένε οικογένειες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή Rodeo I, στο ανατολικό Καράκας. Έπειτα από ώρες αναμονής οι οικογένειες αποφάσισαν να περάσουν τη νύκτα του Σαββάτου σε έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό έξω από το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον Αλφρέντο Ρομέρο, δικηγόρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Foro Penal, μόνο εννέα κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι και «μένουν 811 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα».

«Από τους 87 πολιτικούς κρατούμενους με ξένη υπηκοότητα που κρατούνται στη Βενεζουέλα, δύο είναι Αμερικανοί πολίτες», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

Πέντε Ισπανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι την Πέμπτη έφτασαν νωρίς το απόγευμα χθες στη Μαδρίτη, ανάμεσά τους η γνωστή ακτιβίστρια και δικηγόρος με διπλή υπηκοότητα Ροθίο Σαν Μιγκέλ.

Στους δρόμους του Καράκας μέλη των colectivos — παραστρατιωτικών ομάδων που ελέγχουν τις γειτονιές περιπολώντας στην πόλη, οπλισμένα και μερικές φορές με καλυμμένο το πρόσωπο — καταγγέλλουν «πολλές προδοσίες» που επέτρεψαν την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο. «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε», διαβεβαιώνει ο Γουίλιαμ, μέλος του colectivo Boina Roja.

Ροδρίγκες: «Θα αντιταχθούμε διπλωματικά στην εγκληματική επιθετικότητα των ΗΠΑ»

Η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί «μέσω διπλωματικών οδών» στην «εγκληματική επιθετικότητα» των ΗΠΑ, τόνισε χθες Παρασκευή η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον Γουστάβο Πέτρο, καθώς και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, η Ροντρίγκες αναφέρθηκε στη «σοβαρή, εγκληματική και παράνομη επίθεση εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας» στις 3 Ιανουαρίου με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προηγήθηκαν της αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο.

«Επιβεβαίωσα ότι η Βενεζουέλα θα εξακολουθήσει να αντιτάσσεται σε αυτήν την επιθετικότητα μέσω διπλωματικών οδών», συμπλήρωσε η Ροδρίγκες, αφότου Καράκας και Ουάσινγκτον εξέφρασαν τη βούληση να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ευχαρίστησε επίσης τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, για «την προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας», βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό και το διεθνές δίκαιο.

Το Κατάρ έχει αναλάβει εδώ και χρόνια μεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Μετά την 3η Ιανουαρίου προσφέρθηκε εκ νέου να μεσολαβήσει, απευθύνοντας έκκληση για «επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου».

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς»

Μια εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς». Ωστόσο, τα επιχειρήματα του αμερικανού προέδρου δεν φάνηκαν να πείθουν ορισμένους.

Στη σύσκεψη αυτή εκπροσωπήθηκαν μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμερικανικών, της ιταλικής Eni και της ισπανικής Repsol.

Επενδύσεις «τουλάχιστον 100 δισ. δολαρίων»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

«Θα έχετε απόλυτη ασφάλεια» για να δραστηριοποιηθείτε, διαβεβαίωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης, χωρίς να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις καθώς έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας για την προστασία των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου.

Υπογράμμισε όμως ότι όλα θα γίνουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα εκμεταλλευτούν τα τεράστια αποθέματα στη Βενεζουέλα. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ.

Επιφυλακτικοί εμφανίστηκαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους. Μεταξύ αυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής ExxonMobil Ντάρεν Γουντς, ο οποίος είπε: «Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί δύο φορές σε αυτήν τη χώρα, επομένως μπορείτε να φανταστείτε ότι προκειμένου να επιστρέψουμε για τρίτη φορά θα απαιτούνταν αρκετά σημαντικές αλλαγές». Υπό τις παρούσες συνθήκες, θα ήταν «αδύνατον να επενδύσουμε» εκεί, συμπλήρωσε.

Η ανταγωνίστριά της Chevron – η οποία διατήρησε την άδειά της στη Βενεζουέλα – εμφανίστηκε πιο ενθουσιώδης στην προοπτική που παρουσιάζεται. Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας Μαρκ Νέλσον τόνισε πως η Chevron είναι «πρόθυμη να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον».

Η ExxonMobil και η ConocoPhillips αποσύρθηκαν από τη Βενεζουέλα το 2007, απορρίπτοντας τα σχέδια εθνικοποιήσεων του πρώην ηγέτη Ούγκο Τσάβες.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ConocoPhillips αναφέρει ότι εκτίμησε τη συζήτηση σχετικά με την «ετοιμότητα της Βενεζουέλας να δεχθεί επενδύσεις».

Μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αναγνώρισε ότι «θα απαιτηθεί χρόνος» έως ότου επανεκκινήσει η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Ανέρχονται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, περισσότερα από της Σαουδικής Αραβίας (267 δισεκ.) και του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή της είναι μέτρια, περιορισμένη σε περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που αποδίδεται σε ανεπαρκείς επενδύσεις και στις αμερικανικές κυρώσεις.

Η αναβάθμιση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων θα απαιτούσε επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις ανησυχίες για πολιτική αστάθεια.

Επί του παρόντος, η Ουάσιγκτον αποκλείει τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα, προτιμώντας να συνομιλεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στην οποία ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα: Ο προεκλογικός όρκος και το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές

Ροδρίγκες: «Θα αντιταχθούμε διπλωματικά στην εγκληματική επιθετικότητα των ΗΠΑ»

Αυστραλία: Σε κατάσταση καταστροφής η Βικτόρια – Στο έλεος των πυρκαγιών και του καύσωνα