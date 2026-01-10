search
ΚΟΣΜΟΣ

10.01.2026 08:12

Αυστραλία: Σε κατάσταση καταστροφής η Βικτόρια – Στο έλεος των πυρκαγιών και του καύσωνα

fwtia_australia

Οι αρχές της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής λόγω της έκτασης των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση που μαίνονται εδώ και ημέρες, οι οποίες έχουν καταστρέψει πολλά σπίτια και έχουν κάνει στάχτη τεράστιες δασώδεις εκτάσεις.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου στην πολιτεία Βικτόρια – πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μελβούρνη–, και οι ζεστοί άνεμοι δημιούργησαν συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση των πυρκαγιών, όπως είχε συμβεί και στη διάρκεια του «μαύρου καλοκαιριού», στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2020 στην ίδια περιοχή.

Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές κατέστρεψε σχεδόν 1.500.000 στρέμματα κοντά στο Λόνγκγουντ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τη Μελβούρνη, μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά παρθένα δάση.

Η κατάσταση καταστροφής, την οποία κήρυξε σήμερα η πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτόρια Τζασίντα Άλαν, δίνει κυρίως στους πυροσβέστες την εξουσία να ζητούν έκτακτες απομακρύνσεις.

«Όλα επικεντρώνονται σε ένα πράγμα: την προστασία της ζωής των κατοίκων της Βικτόρια», τόνισε η Άλαν. «Και αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: αν σας πούνε να φύγετε, φύγετε!».

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, που αγνοούνταν σε μια από τις πιο ενεργές πυρκαγιές, τελικά εντοπίστηκαν, σημείωσε η Άλαν.

Συνολικά 130 κτίρια – σπίτια και άλλα—έχουν καταστραφεί στην πολιτεία Βικτόρια, ανακοίνωσε ο Τιμ Γουίμπους αρμόδιος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Δέκα μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται, εξήγησε ο ίδιος, με πολλές από αυτές να ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές «για ημέρες, αν όχι εβδομάδες».

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Εκατοντάδες πυροσβέστες από όλη την Αυστραλία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή τους.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην αρχή της εβδομάδας δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό βαμμένο πορτοκαλί και φλόγες να κατατρώνε θαμνώδη περιοχή.

Μια άλλη πυρκαγιά απελευθέρωσε τόση θερμότητα ώστε προκάλεσε τοπική καταιγίδα, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες.

Η θερμοκρασία στην Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,51° Κελσίου από το 1910, αναφέρουν οι ερευνητές. Η αλλαγή αυτή προκαλεί αύξηση της συχνότητας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

