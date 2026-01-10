Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ πρέπει να την αποκτήσουν για να μην την καταλάβουν Ρωσία ή Κίνα» – Μήνυμα και στο Ιράν

Την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ώστε να αποτραπεί μελλοντική κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα, υποστήριξε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας παράλληλα ιδιαίτερα σκληρή ρητορική τόσο για τη γεωπολιτική αντιπαράθεση στην Αρκτική όσο και για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, στο περιθώριο συνάντησης με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στη Ρωσία ή την Κίνα να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στη Γροιλανδία. «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία, όχι τις μισθώσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρότι οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη στρατιωτική παρουσία στο νησί βάσει συμφωνίας του 1951, αυτού του τύπου οι διευθετήσεις δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια της περιοχής. «Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Κίνα ή η Ρωσία», ανέφερε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, εκφράζοντας ανοιχτά την πρόθεσή του να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείει ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

TRUMP: "We’re going to do something on Greenland whether they like it or not." pic.twitter.com/3TIAK1ZLHM — DM Geopolitics/OSINT. (@BagZmore) January 9, 2026

Το καθεστώς της Γροιλανδίας και η αντίδραση της Δανίας

Η Γροιλανδία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Πρόκειται για πρώην αποικία της Δανίας, στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 απέκτησε καθεστώς αυτονομίας, ενώ το 2009, μετά από δημοψήφισμα, κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία, χωρίς ωστόσο να το έχει ασκήσει μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω ανησυχιών για την οικονομική βιωσιμότητα και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας ή άλλου κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ θα οδηγούσε στη διάλυση της Συμμαχίας και θα έθετε τέλος στο μεταπολεμικό σύστημα ασφάλειας.

Σκληρά μηνύματα και προς το Ιράν

Στο ίδιο πλαίσιο έντονης ρητορικής, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Ιράν, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, συνοδευόμενες –σύμφωνα με αναφορές– από διακοπή του ίντερνετ σε ολόκληρη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές.

«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες». Όπως πρόσθεσε, η Ουάσινγκτον «παρακολουθεί την κατάσταση από πολύ κοντά».

Trump: "Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible… We're watching… I made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved." pic.twitter.com/EpwoGFnL3r — Radio Australis (@freedom4UU) January 9, 2026

Απευθυνόμενος ευθέως στις ιρανικές αρχές, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς». Σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο, ξεκαθάρισε ότι εάν υπάρξει αιματηρή καταστολή, οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν. «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν το στίγμα της εξωτερικής πολιτικής που προβάλλει ο Λευκός Οίκος, με τη Γροιλανδία, το Ιράν και τις μεγάλες δυνάμεις να συνδέονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σκληρής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

