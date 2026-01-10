search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 00:00

Εκκένωση του Κιέβου εισηγείται ο δήμαρχος μετά τα ρωσικά πλήγματα: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χωρίς θέρμανση οι μισές πολυκατοικίες

10.01.2026 00:00
kyiv ukraine

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν οι μισές πολυκατοικίες του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση, μετά από μαζικά ρωσικά πλήγματα που έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα εν μέσω σφοδρού κύματος ψύχους, ωθώντας τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να ζητήσει «προσωρινή εκκένωση» της πόλης.

6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση

«Οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο –περίπου 6.000 κτίρια– είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση», προειδοποίησε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, καλώντας όσους κατοίκους έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν προσωρινά την πρωτεύουσα, έως ότου αποκατασταθούν οι βασικές υποδομές.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας DTEK, η θέρμανση διεκόπη σε περίπου 417.000 νοικοκυριά, ενώ συνεργεία εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -7°C έως -12°C, για την ταχεία αποκατάσταση του δικτύου.

Αιχμηρή παρέμβαση Ζελένσκι

Σε δήλωση με σαφή αποδέκτη τη δημοτική αρχή του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις τοπικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, όπως στο Κίεβο», αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση της κρίσης.

Παρά τις δραματικές εκκλήσεις, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκε μαζική έξοδος πολιτών από τους σταθμούς λεωφορείων και τρένων της πόλης.

Χρήση πυραύλου νέας γενιάς

Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βομβαρδισμών, η Ρωσία χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Oreshnik, ο οποίος έπληξε στόχους στη δυτική Ουκρανία.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω παρατεταμένου ψύχους και προκάλεσε ζημιές σε περίπου 40 διαφορετικές τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε «ξεκάθαρη αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές θέρμανσης εν μέσω χειμώνα συνιστούν σοβαρή ανθρωπιστική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό.

Διαβάστε επίσης:

Μινεάπολη: Οι τελευταίες στιγμές της 37χρονης πριν τη δολοφονία της – Η συνομιλία με τα μέλη της ICE (Video)

Κύπρος: Βιτρίνα σοβαρής διαπλοκής το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, καταγγέλλουν φορείς, μετά το videogate

Οι νικητές και οι ηττημένοι της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το παρασκήνιο της απαγωγής Μαδούρο – Το γνώριζε το Βατικανό, του είχε προσφέρει καταφύγιο ο Πούτιν

kyiv ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Εκκένωση του Κιέβου εισηγείται ο δήμαρχος μετά τα ρωσικά πλήγματα: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χωρίς θέρμανση οι μισές πολυκατοικίες

fournie moris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας άνετα με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ αλλά είδε τον Μόρις να αποχωρεί τραυματίας

morocco cameroon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο νίκησε με 2-0 το Καμερούν και ακολούθησε τη Σενεγάλη στα ημιτελικά (Videos)

guterres_putin_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις “κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών”

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 00:33
maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το παρασκήνιο της απαγωγής Μαδούρο – Το γνώριζε το Βατικανό, του είχε προσφέρει καταφύγιο ο Πούτιν

kyiv ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Εκκένωση του Κιέβου εισηγείται ο δήμαρχος μετά τα ρωσικά πλήγματα: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χωρίς θέρμανση οι μισές πολυκατοικίες

fournie moris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας άνετα με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ αλλά είδε τον Μόρις να αποχωρεί τραυματίας

1 / 3