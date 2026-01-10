Εκκένωση του Κιέβου εισηγείται ο δήμαρχος μετά τα ρωσικά πλήγματα: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χωρίς θέρμανση οι μισές πολυκατοικίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν οι μισές πολυκατοικίες του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση, μετά από μαζικά ρωσικά πλήγματα που έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα εν μέσω σφοδρού κύματος ψύχους, ωθώντας τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να ζητήσει «προσωρινή εκκένωση» της πόλης.

6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση

«Οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο –περίπου 6.000 κτίρια– είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση», προειδοποίησε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, καλώντας όσους κατοίκους έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν προσωρινά την πρωτεύουσα, έως ότου αποκατασταθούν οι βασικές υποδομές.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας DTEK, η θέρμανση διεκόπη σε περίπου 417.000 νοικοκυριά, ενώ συνεργεία εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -7°C έως -12°C, για την ταχεία αποκατάσταση του δικτύου.

Αιχμηρή παρέμβαση Ζελένσκι

Σε δήλωση με σαφή αποδέκτη τη δημοτική αρχή του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις τοπικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, όπως στο Κίεβο», αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση της κρίσης.

Παρά τις δραματικές εκκλήσεις, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκε μαζική έξοδος πολιτών από τους σταθμούς λεωφορείων και τρένων της πόλης.

Χρήση πυραύλου νέας γενιάς

Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βομβαρδισμών, η Ρωσία χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Oreshnik, ο οποίος έπληξε στόχους στη δυτική Ουκρανία.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω παρατεταμένου ψύχους και προκάλεσε ζημιές σε περίπου 40 διαφορετικές τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε «ξεκάθαρη αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές θέρμανσης εν μέσω χειμώνα συνιστούν σοβαρή ανθρωπιστική απειλή για τον άμαχο πληθυσμό.

