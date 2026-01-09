Μινεάπολη: Οι τελευταίες στιγμές της 37χρονης πριν τη δολοφονία της – Η συνομιλία με τα μέλη της ICE (Video)

Στη δημοσιότητα ήρθε ένα νέο βίντεο από τη Μινεάπολη, όπου καταγράφεται η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, λίγες στιγμές πριν την εν ψυχρώ δολοφονία της από τον πράκτορα Τζόναθαν Ρος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ.

Στο σχετικό clip, καταγράφεται το αυτοκίνητο της Γκουντ να είναι παρκαρισμένο στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

«Εντάξει φίλε», λέει η Γκουντ στον πράκτορα που τραβάει το βίντεο, με την ίδια να προσθέτει «δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου».

Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα της 37χρονης για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατάει προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και τη διατάζει να βγει από το όχημα: «Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο».

WATCH: New video shows federal agent perspective during Minneapolis ICE shooting that left 37-year-old Renee Nicole Good dead pic.twitter.com/n8PKxklDJl — Rapid Report (@RapidReport2025) January 9, 2026

Στα πλάνα που ακολουθούν, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το οδηγήσει προς τον πράκτορα που την κινηματογραφεί, ο οποίος ακούγεται να βγάζει ένα επιφώνημα έκπληξης, πριν ακουστούν πυροβολισμοί.

Στη συνέχεια, το όχημα της 37χρονης συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Θύελλα αντιδράσεων μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 37χρονης έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις και θύελλα επικρίσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και των ενεργειών των πρακτόρων της ICE.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα και χαρακτήρισαν το περιστατικό πράξη εγχώριας τρομοκρατίας, ενώ Δημοκρατικοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τον εν λόγω ισχυρισμό.

