Ο Κίμελ αποκάλεσε «μανιακό» τον Τραμπ και εμφανίστηκε με μπλουζάκι «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη»

kimel

Με μπλουζάκι «Ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη» εμφανίστηκε ο βραβευμένος κωμικός Τζίμι Κίμελ στο σόου του το βράδυ της Τετάρτης.

Ο κωμικός πήρε θέση για τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκούντ από πράκτορα του ICE, τονίζοντας ότι στα επίμαχα βίντεο δεν φαίνεται να χτυπά τον πράκτορα, όπως υποστηρίζει η διοικηση Τραμπ.

Δείτε το επίμαχο απόσμασμα στο 7. 25

«Αυτός ο μανιακός δεν σκοτώνει κόσμο μόνο στο εξωτερικό. Πράκτορας του ICE πυροβόλησε και σκότωσε μία 37χρονη άοπολη γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη. Είναι εκεί και καλά για να μας προστατεύουν», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Γκουντ πάτησε τον πράκτορα, είπε «Είδα το βίντεο. Δεν είδα να πατάνε κάποιον. Μου φάνηκε ότι μια γυναίκα φοβήθηκε, προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο και την πυροβόλησαν. Αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Κίμελ εμφάνισε μπλουζάκι που έγραφε «Ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη», απηχώντας τα λεγόμενα του δημάρχου της Μινεάπολις.

