ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:29
08.01.2026 10:05

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του Αντώνη Δελλατόλα και του Ντίνου Σιωμόπουλου (Video)

08.01.2026 10:05
Με προσωπικές ιστορίες, ανέκδοτα, αλλά και μια αποτίμηση του δημοσιογραφικού του έργου, απέτησαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη ο Αντώνης Δελλατόλας και ο Ντίνος Σιωμόπουλος στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Μιλώντας για το πόσο δημοφιλής ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Αντώνης Δελλατόλας διηγήθηκε πώς είχαν πάει μαζί διακοπές στη Μυτιλίνη και… δεν κατάφεραν ούτε καφέ να πιουν, καθώς ο κόσμος ήθελε διαρκώς να συνομιλεί μαζί του. Συμπληρώνοντας, ο Παναγιώτης Στάθης σημείωσε ότι σε ταξίδι του στην Ιταλία με τον Γιώργο Παπαδάκη βρήκαν Ιταλίδα θαυμάστριά του.

Παράλληλα, ο Αντώνης Δελλατόλας υπογράμμισε το πάθος του εκλιπόντος για την καθημερινότητα και τα προβλήματα του κόσμου, με τον Ντίνο Σιωμόπουλο να αναφέρει ότι ο Γιώργος Παπαδάκης του τόνιζε ότι θα πρέπει πάντα να απαντά στα ερωτήματα που έθεταν οι τηλεθεατές. Μάλιστα, διηγήθηκε πώς μέσω διαδικτυακού «καυγά» με θεατή από την Καλιφόρνια κατέληξαν να πίνουν τσίπουρα στο Χαλάνδρι.

«Αν δεν είσαι μες στον κόσμο, δεν μπορείς να μιλάς με τον κόσμο», τόνισε ο Α. Δελλατόλας, ενώ ο Ν. Σιομόπουλος διηγήθηκε πώς ο Γιώργος Παπαδάκης παρίστανε ότι χάλαγε το μηχανάκι του για να τον πηγαίνει στο σπίτι και να του λέει ιστορίες.

Αναφερόμενος στο περιστατικό της επίθεσης του Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλλη, ο Α. Δελλατόλας αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πολύ στενοχωρημένος με το επεισόδιο γιατί αισθανόταν ότι δεν είχε προστατεύσει τη βουλευτή του ΚΚΕ όσο θα έπρεπε.

