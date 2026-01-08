search
08.01.2026 09:30

Ράνια Τζίμα για Γιάνη Βαρουφάκη: «Βλέπω μεγάλη ελαφρότητα, περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία» (Video)

08.01.2026 09:30
tzima-varoyfakis-new

Τη συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη στην οποία αποκάλυψε ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών σχολίασε η Ράνια Τζίμα, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει την «ελαφρότητα» -κατά την ίδια- με την οποία ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα25 προχώρησε στην εν λόγω παραδοχή.

«Τα πολιτικά πρόσωπα, οι πολιτικοί αρχηγοί που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να έχουν αίσθηση της επιδραστικότητας που μπορεί αν έχουν σε νέους ανθρώπους. Μεγάλη ελαφρότητα βλέπω από τον κύριο Βαρουφάκη, να περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία… δεν ξέρω. Αν, δε, ο κ. Βαρουφάκης δεν το καταλαβαίνει αυτό, τότε ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να φανταστώ, ότι το έλαβε υπόψιν του, το κατάλαβε ότι μπορεί να το πει και μπορεί να προκαλέσει και μπορεί να αποτελέσει υποκείμενο μίμησης και να το έκανε. Αν δεν το κατάλαβε, ακόμα χειρότερα» υπογράμμισε η Ράνια Τζίμα στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, αμέσως μετά την προβολή σχετικού αποσπάσματος.

Ποινική έρευνα από την Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη για το Ecstasy

Σημειώνεται ότι τα όσα είπε στην εν λόγω συνέντευξη ο Γιάνης Βαρουφάκης προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων, με την Εισαγγελία να διατάσσει τη διενέργεια ποινικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale (δεν εισπνέω). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιάνης Βαρουφάκης στην επίμαχη συνέντευξη.

