search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 19:54
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 17:51

Υπόθεση των… γνωστών δύο σταθμών η πρώτη θέση τηλεθέασης σε επίπεδο καναλιών το Δευτερότριτο (5,6/1)

07.01.2026 17:51
alpha-mega-new

Μασίφ διατήρησε τη δυναμική του, από την Κυριακή το Mega στην αρχή της εβδομάδας και διατηρήθηκε στην πρώτη προτίμησης των τηλεθεατών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Η αργία των Φώτων όμως φαίνεται να επηρέασε ως κάποιο βαθμό τη συμπεριφορά του τηλεοπτικού «σώματος» και τα σκήπτρα της πρωτιάς πέρασαν την Τρίτη στον Alpha.

Με εξαίρεση τα κανάλια της ΕΡΤ τα οποία, όπως φαίνεται και από τις μετρήσεις της Nielsen, έχουν το δικό τους κοινό, στον υπόλοιπο ανταγωνισμό διαμορφώθηκαν κυρίως πτωτικές τάσεις τηλεθέασης με εξαίρεση τον ΣΚΑΪ και το Open που είχε και την μεγαλύτερη μεταβολή στο μερίδιο του (+1,1%) από τη μία ημέρα στην επόμενη.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Star: Θα εξακολουθεί να διαθέτει… υψηλό δείκτη νοημοσύνης για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν (video)

ΗΠΑ: Τα ΜΜΕ του MAGA καταρρέουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – Κλείνουν τα Τέμπη και ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

paraskevi-tyxeropoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης

jellyfish
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό θέαμα: Η γιγαντιαία μέδουσα – «φάντασμα» κατεγράφη σε ένα σπάνιο βίντεο

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

lewwit lefkos oikos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκάθαρη απειλή του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία: Όλες οι επιλογές στο τραπέζι, αλλά πρώτα η διπλωματία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

trakter-ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στα κάγκελα οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Σκέτη απογοήτευση, δεν μας είπαν τίποτα, θα μείνουμε στους δρόμους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 19:53
agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – Κλείνουν τα Τέμπη και ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

paraskevi-tyxeropoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης

jellyfish
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό θέαμα: Η γιγαντιαία μέδουσα – «φάντασμα» κατεγράφη σε ένα σπάνιο βίντεο

1 / 3