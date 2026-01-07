Υπόθεση των… γνωστών δύο σταθμών η πρώτη θέση τηλεθέασης σε επίπεδο καναλιών το Δευτερότριτο (5,6/1)

Μασίφ διατήρησε τη δυναμική του, από την Κυριακή το Mega στην αρχή της εβδομάδας και διατηρήθηκε στην πρώτη προτίμησης των τηλεθεατών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Η αργία των Φώτων όμως φαίνεται να επηρέασε ως κάποιο βαθμό τη συμπεριφορά του τηλεοπτικού «σώματος» και τα σκήπτρα της πρωτιάς πέρασαν την Τρίτη στον Alpha.

Με εξαίρεση τα κανάλια της ΕΡΤ τα οποία, όπως φαίνεται και από τις μετρήσεις της Nielsen, έχουν το δικό τους κοινό, στον υπόλοιπο ανταγωνισμό διαμορφώθηκαν κυρίως πτωτικές τάσεις τηλεθέασης με εξαίρεση τον ΣΚΑΪ και το Open που είχε και την μεγαλύτερη μεταβολή στο μερίδιο του (+1,1%) από τη μία ημέρα στην επόμενη.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Star: Θα εξακολουθεί να διαθέτει… υψηλό δείκτη νοημοσύνης για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν (video)

ΗΠΑ: Τα ΜΜΕ του MAGA καταρρέουν