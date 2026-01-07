Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Διπλό μπλακ άουτ» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κυβέρνηση, που είναι πίσω από τα γεγονότα, με λάθος αντανακλαστικά και χειρισμούς, αλλά και για την εικόνα χάους στα αεροδρόμια που επιβαρύνει το κόστος που της έφερε το αγροτικό ζήτημα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.



ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ: Όταν το κράτος πετά… αετό – Το blackout στο FIR Αθηνών αποκάλυψε τις ευθύνες των κυβερνήσεων- Η Ελλάδα ελέγχει έναν από τους πιο απαιτητικούς εναέριους χώρους της Ευρώπης με υποδομές που έχουν ξεπεράσει τον κύκλο ζωής τους

ΠΑΣΟΚ: Οι εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα νέα κόμματα

ΣΥΡΙΖΑ: Φυγόκεντρες τάσεις προς Καρυστιανού και Τσίπρα

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το τέλος των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο – Προς μια νέα στρατηγική πραγματικότητα στο αρχιπέλαγος

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ : Πώς το πετρέλαιο, η Κίνα και η αντοχή ενός καθεστώτος οδήγησαν τις ΗΠΑ σε ωμή παρέμβαση.

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματία, Ρήξεις και ευθύνες – Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της Κυπριακής Προεδρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ακρίβεια χωρίς ανάσα – Όταν τα Αγαθά Επιβίωσης Μετατρέπονται σε Είδη Πολυτελείας

ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ: Η πρώτη δοκιμασία της εξουσίας για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο φιλελληνισμός ως πράξη αγάπης – Οι ξένοι που αγάπησαν την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο άντεχε η εποχή τους

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση – Η γέννηση ενός παγκόσμιου χαλιφάτου



Star: Θα εξακολουθεί να διαθέτει… υψηλό δείκτη νοημοσύνης για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν (video)

ΗΠΑ: Τα ΜΜΕ του MAGA καταρρέουν

BBC: Απαγορευμένη λέξη η «απαγωγή» στις ειδήσεις για τον Νικολάς Μαδούρο