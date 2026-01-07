search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 21:24
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 17:39

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

07.01.2026 17:39
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Διπλό μπλακ άουτ» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κυβέρνηση, που είναι πίσω από τα γεγονότα, με λάθος αντανακλαστικά και χειρισμούς, αλλά και για την εικόνα χάους στα αεροδρόμια που επιβαρύνει το κόστος που της έφερε το αγροτικό ζήτημα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ: Όταν το κράτος πετά… αετό  – Το blackout στο FIR Αθηνών αποκάλυψε τις ευθύνες  των κυβερνήσεων- Η  Ελλάδα ελέγχει έναν από τους πιο απαιτητικούς εναέριους χώρους της Ευρώπης με υποδομές που έχουν ξεπεράσει τον κύκλο ζωής τους

ΠΑΣΟΚ: Οι εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα νέα κόμματα

ΣΥΡΙΖΑ: Φυγόκεντρες τάσεις προς Καρυστιανού και Τσίπρα

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το τέλος των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο – Προς μια νέα στρατηγική πραγματικότητα στο αρχιπέλαγος

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ : Πώς το πετρέλαιο, η Κίνα και η αντοχή ενός καθεστώτος οδήγησαν τις ΗΠΑ σε ωμή παρέμβαση.

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματία, Ρήξεις και ευθύνες – Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της Κυπριακής Προεδρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ακρίβεια χωρίς ανάσα – Όταν τα Αγαθά Επιβίωσης Μετατρέπονται σε Είδη Πολυτελείας

ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ: Η πρώτη δοκιμασία της εξουσίας για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο φιλελληνισμός ως πράξη αγάπης – Οι ξένοι που αγάπησαν την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο άντεχε η εποχή τους

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική αποικιοκρατία, Πολιτική και Διοίκηση – Η γέννηση ενός παγκόσμιου χαλιφάτου

Διαβάστε επίσης:

Star: Θα εξακολουθεί να διαθέτει… υψηλό δείκτη νοημοσύνης για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν (video)

ΗΠΑ: Τα ΜΜΕ του MAGA καταρρέουν

BBC: Απαγορευμένη λέξη η «απαγωγή» στις ειδήσεις για τον Νικολάς Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Χατζηδάκη και Τσιάρα παραπέμπει το Μαξίμου τα μεμονωμένα μπλόκα που ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό

varoufakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε στα πέτρινα χρόνια του 50» – Η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη για την εισαγγελική έρευνα σε βάρος του

kouva 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επόμενος στόχος του Τραμπ η Κούβα: Φόβοι για οικονομική καταστροφή μετά την απαγωγή του συμμάχου Μαδούρο

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο – Πτήση δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 21:23
agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Χατζηδάκη και Τσιάρα παραπέμπει το Μαξίμου τα μεμονωμένα μπλόκα που ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό

varoufakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε στα πέτρινα χρόνια του 50» – Η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη για την εισαγγελική έρευνα σε βάρος του

kouva 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επόμενος στόχος του Τραμπ η Κούβα: Φόβοι για οικονομική καταστροφή μετά την απαγωγή του συμμάχου Μαδούρο

1 / 3