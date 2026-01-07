BBC: Απαγορευμένη λέξη η «απαγωγή» στις ειδήσεις για τον Νικολάς Μαδούρο

Το BBC απαγορεύει, με κομψή σύσταση, στους δημοσιογράφους του να αναφέρουν στα ρεπορτάζ τους ότι οι ΗΠΑ «απήγαγαν» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η οδηγία αποκαλύφθηκε από την σκωτσέζικη εφημερίδα The National, όταν δημοσιογράφος της ενημερώθηκε για τη σχετική νόρμα από άνθρωπο που εργάζεται στο BBC.

Ο συντάκτης της εφημερίδας, Όουεν Τζόουνς σε ανάρτηση στο Χ αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι του BBC «απαγορεύεται να περιγράφουν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας ως απαχθέντα» και ενημερώνει ότι η οδηγία αυτή διαμοιράστηκε από τον διευθυντή του BBC News στους δημοσιογράφους με μήνυμα.

«Όπως συζητήθηκε στο Nine (η καθημερινή πρωινή σύσκεψη στις 09.00 για το δημοσιογραφικό δυναμικό του ειδησεογραφικού δικτύου) για να διασφαλίσουμε τη σαφήνεια και την συνέπεια στην ενημέρωση μας, παρακαλούμε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν περιγράφετα τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα:

“Συνελήφθη” – Παρακαλώ αποδώστε αυτό στην περιγραφή της επιχείρησης από τις ΗΠΑ. Παράδειγμα: “Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης”.

“Κρατείτε” – Αποδεκτό για χρήση σε δικά μας ρεπορτάζ, όπου κρίνεται κατάλληλο. Αποφύγετε την χρήση της λέξης “απήχθη”.

Σας ευχαριστούμε που θα έχετε αυτό κατά νού καθώς θα εργάζεστε σε σχετικά ρεπορτάζ».

Η νόρμα αυτή στο BBC δόθηκε παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ρητώς ότι η λέξη «απαγωγή» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Όταν ρωτήθηκε πως σχολιάζει τη δήλωση «ο Μαδούρο απήχθη» της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ok. Δεν είναι κακός όρος».

Ο Σκωτσέζος ιστορικός Γουίλιαμ Ντάλριμπλ με αφορμή το περιστατικό σχολιάσε στην εφημερίδα ότι το BBC «αψηφά κάθε λογική».

Η εφημερίδα στο πλαίσιο της δεοντολογίας αναφέρει ότι απευθύνθηκε στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για σχόλιο και αναμένει.

