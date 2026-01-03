search
ΚΟΣΜΟΣ

03.01.2026 15:05

Ανάλυση BBC για τη σύλληψη Μαδούρο: Η επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα

03.01.2026 15:05
maduro kai sizigos – new

Την επόμενη ημέρα της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο από τις ΗΠΑ επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το BBC σε μια μίνι ανάλυσή του για τις εξελίξεις.

Το βρετανικό Μέσο σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε μια τόσο άμεση παρέμβαση στην περιοχή από το 1989, όταν εισέβαλαν στον Παναμά για να ανατρέψουν τον τότε στρατιωτικό ηγέτη, Μανουέλ Νοριέγκα.

Η απομάκρυνση του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, όπως υποστηρίζει ο Τραμπ, θα εκληφθεί ως μια τεράστια νίκη για τα πιο «σκληροπυρηνικά» στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης — ορισμένα εκ των οποίων έχουν υποστηρίξει ανοιχτά την ανάγκη αλλαγής καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ως επικεφαλής μιας εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.
  • Η Ουάσιγκτον δεν τον αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, θεωρώντας πως οι εκλογές του 2024 δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες.
  • Από την πλευρά του, το Καράκας κατηγορεί διαχρονικά τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να υφαρπάξουν τα επικερδή πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα οποία θεωρούνται τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

Αυτό που παραμένει πραγματικά ασαφές είναι το τι μέλλει γενέσθαι στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, εφόσον έρθει η πτώση του Μαδούρο.

Οι υποστηρικτές της αμερικανικής επέμβασης ισχυρίζονται ότι αυτή η εξέλιξη θα ανοίξει τον δρόμο στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας για να αναλάβει την εξουσία, υπό την ηγεσία της κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ή του υποψηφίου της αντιπολίτευσης το 2024, Εδμούνδο Γκονζάλες.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση δεν θα είναι τόσο απλή καθώς στην εξίσωση μπαίνει ο στρατός, αλλά και ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης.

Ο στρατός και οι παραστρατιωτικοί στη Βενεζουέλα παραμένουν πιστοί στον Μαδούρο, και ακόμη και ορισμένοι επικριτές του Μαδούρο φοβόντουσαν ότι η άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: «Άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο»

Κραν Μοντανά: Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ελέγχονται οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Φωτογραφίες που τους «καίνε»

Μνήμες από την εισβολή στον Παναμά, «ξύπνησε» η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα

