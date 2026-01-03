Κραν Μοντανά: Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ελέγχονται οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Φωτογραφίες που τους «καίνε»

Τον ενεργό ρόλο που είχαν οι ιδιοκτήτες στο νυχτερινό κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στις εργασίες ανακαίνισης του χώρου πριν από περίπου μία δεκαετία αναδεικνύουν οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το μπαρ μετατράπηκε το 2015 σε δημοφιλή προορισμό της διασκέδασης, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις φονικότερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Οι ιδιοκτήτες, ο Ζακ Μορέτι (49 ετών) και η σύζυγός του Τζέσικα Μορέτι (40 ετών), ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια, εφόσον αποδειχθεί ότι τα μέτρα πυρασφάλειας ή οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στον χώρο δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα πρότυπα, όπως ανέφεραν οι ελβετικές αρχές.

Το χρονικό της φονικής πυρκαγιάς

Η καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, την ώρα που το υπόγειο του κλαμπ ήταν γεμάτο νεαρούς θαμώνες. Επισήμως, οι ελβετικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει 40 νεκρούς, ωστόσο ιταλικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στους 47. Παράλληλα, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κάτω των 20, πολλοί εκ των οποίων με εκτεταμένα εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών αρχών συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων που ήταν προσαρμοσμένοι σε μπουκάλια σαμπάνιας. Οι σπινθήρες φαίνεται να άναψαν τον αφρώδη, διάτρητο ηχομονωτικό μονωτή που κάλυπτε την οροφή του υπόγειου χώρου, με τις φλόγες να εξαπλώνονται αστραπιαία.

Οι ιδιοκτήτες και οι φωτογραφίες που πόσταραν από την ανακαίνιση του μπαρ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν φωτογραφίες από λογαριασμό στο Facebook που είχε δημιουργηθεί το 2015 και καταγράφει βήμα-βήμα την ανακαίνιση του μπαρ. Σε αυτές, ο Ζακ Μορέτι εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστός μέσα στο εργοτάξιο, ενώ σε άλλη εικόνα φαίνεται να παρακολουθεί εργασίες εκσκαφής στο υπόγειο, φορώντας γάντια ασφαλείας. Οι εικόνες δείχνουν ότι τότε η οροφή του χώρου είχε απογυμνωθεί πλήρως και πως ο αφρώδης μονωτής τοποθετήθηκε ως τελικό στρώμα.

Η Τζέσικα Μορέτι, 40 ετών βρισκόταν μέσα στο μπαρ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της.

Οι ανακριτές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο υλικό πληρούσε τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και εάν η χρήση του συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Φωτογραφίες με την πιθανή στένωση της σκάλας

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η στενή σκάλα που οδηγούσε από το υπόγειο στο ισόγειο αποδείχθηκε μοιραία για πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Προκλήθηκε μαζικός συνωστισμός, καθώς δεκάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Φωτογραφίες από τη σελίδα του ιδιοκτήτη στο Facebook δείχνουν πλέον ότι η συγκεκριμένη σκάλα φέρεται να στενεύτηκε κατά τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν το 2015.

Ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ότι προχώρησε ο ίδιος στην ανακαίνιση του μπαρ «Le Constellation» και κατέγραψε φωτογραφικά την εξέλιξη των εργασιών. Στις ίδιες εικόνες φαίνεται, μεταξύ άλλων, και η τοποθέτηση της αφρώδους μόνωσης στην οροφή του χώρου, όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση.

Τι απαντούν οι Μορέτι για την τήρηση των κανονισμών

Οι ιδιοκτήτες, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, υποστηρίζουν ότι όλες οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία από τις αρμόδιες αρχές. «Όλα έγιναν βάσει των κανονισμών. Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε. Δεν είμαστε καλά», δήλωσε ο Ζακ Μορέτι στην εφημερίδα La Tribune de Genève.

Απέρριψε επίσης αναφορές ότι οι σκάλες διαφυγής από το υπόγειο ήταν στενές ή ότι χρησιμοποιήθηκαν μη πυράντοχα υλικά σε έπιπλα και ηχομονώσεις. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διαλευκανθούν τα αίτια. Οι δικηγόροι μας είναι ήδη ενήμεροι», πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη η έρευνα των ελβετικών αρχών

Η γενική εισαγγελέας, Μπεατρίς Πιλού, επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έχει ήδη ανακριθεί και ότι βρίσκεται ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Εξετάζουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις εξόδους κινδύνου, τους πυροσβεστήρες και τη χωρητικότητα του χώρου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν υφίσταται ποινική ευθύνη.

Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 30 άτομα, ενώ άλλοι 30 ειδικοί έχουν αναλάβει τη δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA, οδοντιατρικών στοιχείων και προσωπικών αντικειμένων. Οι αρχές παραδέχονται ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα.

