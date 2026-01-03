Βενεζουέλα: Ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε η Βενεζουέλα μετά την στρατιωτική επίθεση που δέχθηκε από τις ΗΠΑ τα ξημερώματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο βενεζουελάνος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ αναφέρει: «Αντιμέτωποι με την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της χώρας μας, έχουμε ζητήσει επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Καμία άνανδρη επίθεση δεν θα λυγίσει αυτόν τον λαό, ο οποίος θα αναδειχθεί νικητής».

