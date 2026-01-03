Διεθνής ανησυχία για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ανησυχία και προβληματισμό περιλαμβάνουν οι αντιδράσεις των κυβερνήσεων διεθνώς για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις και τη σύλληψη του Μαδούρο.

Τη βαθιά ανησυχία της για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα εξέφρασε η Ρωσία, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την «πράξη ένοπλης επίθεσης» κατά της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Στην παρούσα κατάσταση, είναι σημαντικό… να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούμε στην εξεύρεση διεξόδου μέσω διαλόγου», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Οι ΗΠΑ έπληξαν τη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε εκτός της χώρας, δήλωσε νωρίτερα το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κούβα κατήγγειλε την «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να ζητά επειγόντως αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ανακοίνωσε σήμερα η κουβανική προεδρία.

Η Αβάνα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας και δήλωσε ότι αυτό που χαρακτήρισε «ζώνη ειρήνης» δέχεται «βίαια επίθεση».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Με ανάρτηση στο Χ η Κάλας δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επανέλαβε ότι η ΕΕ αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Μαδούρο.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… January 3, 2026

Ωστόσο, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση».

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε το Σάββατο μέσω ανακοίνωσης ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», με στόχο επίσης «τη συγκέντρωση πληροφοριών για τους συμπατριώτες μας» που βρίσκονται στη χώρα.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Εξάλλου ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

#Venezuela Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni costantemente informata.Unità di crisi della Farnesina operativa — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 3, 2026

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογκοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Καραϊβική Κοινότητα: Ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες

Η διακυβερνητική οργάνωση της Καραϊβικής Κοινότητας (Caricom) εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η Διάσκεψη των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Caricom συνεδρίασε νωρίς στις 3 Ιανουαρίου, μετά τις αναφορές για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Η Caricom ανέφερε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση, η οποία προκαλεί σοβαρή ανησυχία στην περιοχή, με πιθανές επιπτώσεις για γειτονικές χώρες».

«Η Caricom θα συνεχίσει να ενημερώνει τους λαούς της περιοχής καθώς λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε.

Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Δεν συμμετείχαμε στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν είχε καμία συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά της γειτονικής Βενεζουέλας το Σάββατο, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο συνεχίζει να διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με τον λαό της Βενεζουέλας», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Σημειώνεται ότι η χώρα της Καραϊβικής παρείχε το τελευταίο διάστημα στήριξη στον αμερικανικό στρατό για τις επιχειρήσεις του κατά των διακινητών ναρκωτικών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επέτρεψε τον ελλιμενισμό αμερικανικού πολεμικού πλοίου, φιλοξένησε ασκήσεις με αμερικανικά στρατεύματα, έδωσε άδεια σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να διέρχονται από τα αεροδρόμιά του και επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να εγκαταστήσουν σύστημα ραντάρ στο έδαφός του.

Η χώρα ανέφερε ότι αυτές οι κινήσεις ήταν μέρος των δεσμεύσεών της για συνεργασία με τις ΗΠΑ στην περιφερειακή ασφάλεια

Διαβάστε επίσης:

Ο επικίνδυνος Ντόναλντ Τραμπ: Ανάμεσα στον δήθεν ειρηνοποιό και τον πολεμοχαρή εισβολέα

Ινδία: Στην 4η θέση των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως

Iταλικές Άλπεις: Τουλάχιστον 3 νεκροί από χιονοστιβάδες