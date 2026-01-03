search
03.01.2026 12:22

Ινδία: Στην 4η θέση των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως

03.01.2026 12:22
india (1)

Η Ινδία φαίνεται πως έκανε ένα ακόμη σημαντικό άλμα στη διεθνή οικονομική κατάταξη. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της χώρας και προβολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει την Ιαπωνία και έχει αναδειχθεί στην 4η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε ονομαστικό ΑΕΠ.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το ΑΕΠ της Ινδίας στα περίπου 4,18 τρισεκατομμύρια δολάρια, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία. Η τελική επιβεβαίωση της κατάταξης αναμένεται το 2026, όταν θα οριστικοποιηθούν τα ετήσια στοιχεία.

Η ινδική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,2% το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025–26, με βασικούς μοχλούς την εγχώρια κατανάλωση και τη σταθερή ζήτηση.

Θετικά κινούνται και οι εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν στα 38,13 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, με ώθηση από τα βιομηχανικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά, τα φαρμακευτικά και τα πετρελαϊκά είδη. Διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ, εξακολουθούν να κατατάσσουν την Ινδία ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, εφόσον διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις, η Ινδία θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τη Γερμανία. Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κατατάξεις βάσει ΑΕΠ δεν αποτυπώνουν πλήρως ζητήματα όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα και τις κοινωνικές ανισότητες.

