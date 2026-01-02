search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 00:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 21:31

Ιαπωνία: Νεαρός γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που χαιρετούσε το πλήθος

02.01.2026 21:31
emperor- naruhito

Ένας νεαρός, γύρω στα 20, γδύθηκε εντελώς μπροστά στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και την οικογένειά του που χαιρετούσαν το πλήθος, με την ευκαιρία του νέου έτους, μεταδίδουν ιαπωνικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ο άνδρας, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά ενώ ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο έκανε το διάγγελμά του για την Πρωτοχρονιά από ένα μπαλκόνι του ανακτόρου, ξαφνικά πέταξε τα ρούχα του, κραυγάζοντας εκκωφαντικά, ανέφεραν το ιδιωτικό κανάλι TBS και άλλα Μέσα.

Αφού δρασκέλισε, ολόγυμνος, τον προστατευτικό φράχτη που είχε τοποθετήσει η αστυνομία, συνελήφθη αμέσως από μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς και αστυνομικούς, που τον σκέπασαν με μια κουβέρτα.

Η αυτοκρατορική φρουρά δεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες αυτές.

Είχε προαναγγείλει στα social media τη… γυμνή εμφάνιση

Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο. Ο Ναρουχίτο κατά παράδοση απευθύνεται κάθε Πρωτοχρονιά σε χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώνονται έξω από το παλάτι κρατώντας ιαπωνικές σημαίες.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, τις οποίες επικαλείται το TBS, ο νεαρός είχε προαναγγείλει σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι σκόπευε να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στον αυτοκράτορα.

Η αυτοκρατορική οικογένεια δε διαδραματίζει κανέναν πολιτικό ρόλο στην Ιαπωνία, όμως παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της χώρας και τα μέλη της είναι γενικά αξιοσέβαστα – έστω και αν κάποια από αυτά έγιναν θέμα σε ταμπλόιντ έντυπα λόγω των φερόμενων οικογενειακών διαφορών τους.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Εντολή για απομάκρυνση 3.000 παιδιών και των γονέων τους από Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη διαψεύδει ότι εντοπίστηκε η σορός της: «Προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 – Ματς θρίλερ στην αυλαία του πρώτου γύρου της Euroleague

fbi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 18χρονος σχεδίαζε πρωτοχρονιάτικη επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS

xioni_kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο (Videos)

child-firework
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Έχασε τον αριστερό του δείκτη το αγοράκι που τραυματίστηκε από κροτίδα – Σώθηκε το μάτι του

crans-montana-neo
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Το μπαρ είχε «επιθεωρηθεί τρεις φορές» τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε ο ιδιοκτήτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 00:17
pao-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 – Ματς θρίλερ στην αυλαία του πρώτου γύρου της Euroleague

fbi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 18χρονος σχεδίαζε πρωτοχρονιάτικη επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS

xioni_kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο (Videos)

1 / 3