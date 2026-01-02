Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

Σοκ προκαλεί ένα νέο βίντεο από το κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που καταγράφεται η στιγμή που οι φλόγες εξαπλώνονται στην οροφή, ενώ οι νεαροί θαμώνες, υποτιμώντας τον κίνδυνο, συνεχίζουν να διασκεδάζουν.

Στο βίντεο του Γάλλου φοιτητή Οικονομικών Ferdinand Du Beaudiez, οι φλόγες εμφανίζονται να εξαπλώνονται στην οροφή του κλαμπ, ενώ οι θαμώνες συνεχίζουν να τραγουδούν, να χορεύουν και να φωνάζουν.

Incendi en una estació d'esquí suïssa: aquest és el moment en què s'haurien originat les flames a l'interior del bar https://t.co/PwUdoBfdbf



Imatges: Ferdinand du beaudiez pic.twitter.com/YYI57ZxS3n — 3CatInfo (@3CatInfo) January 2, 2026

Λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, μια σερβιτόρα είχε καταγραφεί να χορεύει και να κουνά ένα αναμμένο βεγγαλικό κάτω από το πάνελ ηχομόνωσης από αφρώδες υλικό στην οροφή, που στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στιγμές αργότερα, το «Le Constellation» μετετράπη σε παγίδα θανάτου, με τουλάχιστον 40 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 119 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ηλικίας από 15 έως 25 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, το θρίλερ με τον αριθμό των νεκρών συνεχίζεται, καθώς, ενώ οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα θύματα ακόμα εκτιμώνται στους 40, οι ιταλικές Αρχές νωρίτερα έκαναν λόγο για 47 νεκρούς.

Ανεξέλεγκτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά

Στα σχετικά βίντεο που έχουν έρθει στο «φως» οι θαμώνες του κλαμπ φαίνονται να κρατούν ψηλά τα τηλέφωνά τους και να τραβούν βίντεο καθώς η φωτιά εξαπλώνεται από πάνω τους, προφανώς αγνοώντας ότι απαθανατίζουν τις στιγμές πριν από την καταστροφή.

Μερικοί θαμώνες εμφανίζονται να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία, ωστόσο, εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο νεαρός Ferdinand είναι ανάμεσα σε όσους κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο, μιλώντας στη Daily Mail, αποκάλυψε πως μπήκε δύο φορές στο φλεγόμενο υπόγειο του μπαρ, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει τον αδελφό του και τη σύντροφό του, αλλά και να βοηθήσει κόσμο να βγει έξω.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εντόπισε ένα άτομο με εκτεταμένα εγκαύματα ξαπλωμένο στις σκάλες, χωρίς να μπορεί καν να καταλάβει αν ήταν άνδρας ή γυναίκα: «Τα ρούχα του είχαν καεί, μπορούσα να διακρίνω μόνο τα δόντια». Θυμάται ακόμη: «Προσπάθησα να πιάσω αυτό το άτομο που ήταν πολύ βαρύ, αλλά δεν υπήρχε καμία αντίδραση στο χέρι του. Το έσυρα απλώς στο έδαφος, μέχρι που ανέλαβαν η αστυνομία και οι πυροσβέστες».

Την ίδια ώρα, η Μπεατρίς Πιλούντ, γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε όταν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι 113 από τους 119 τραυματίες έχουν επίσημα ταυτοποιηθεί.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV January 2, 2026

Συγκλονίζει 19χρονος φοιτητής: «Η πυρκαγιά μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα»

Ο 19χρονος Ferdinand Du Beaudiez περιέγραψε στην Daily Mail ότι το πρωτοχρονιάτικο πάρτι είχε ξεκινήσει με χαρά για τον ίδιο και την παρέα του: «Ήμασταν επτά άτομα. Αρχικά καθόμασταν στη βεράντα, στον πρώτο όροφο. Περνούσαμε όμορφα και πηγαίναμε πέρα δώθε ανάμεσα στον πρώτο όροφο και το υπόγειο».

«Κάποια στιγμή είδα κάποιον να παραγγέλνει αυτά τα μπουκάλια σαμπάνιας και είδα τις σερβιτόρες να τα μεταφέρουν, με βεγγαλικά στην κορυφή. Έπειτα, ένα από τα βεγγαλικά άναψε τη φωτιά στην οροφή, η οποία ήταν κατασκευασμένη από μονωτικό αφρώδες υλικό. Είδα το ταβάνι να παίρνει φωτιά και κατέβηκα από το μπαρ. Βρήκα λίγο νερό στο μίνι ψυγείο και προσπάθησα να το ρίξω στη φωτιά, όμως αυτή είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλη την οροφή και δεν είχε κανένα αποτέλεσμα», συνέχισε ο ίδιος.

Ο 19χρονος πρόσθεσε ότι, αφού πέταξε το νερό στη φωτιά, κατέβηκε ξανά κάτω, έπιασε το χέρι της κοπέλας του και φώναξε σε όλους να βγουν έξω: «Την έσπρωξα όσο πιο δυνατά μπορούσα προς τις σκάλες. Υπήρχαν τόσα πολλά άτομα στις σκάλες που έχασα το χέρι της. Έπεσα στο έδαφος. Κατάφερα να φτάσω στην κορυφή της σκάλας και έπεσα μπρούμυτα. Το πρώτο μου αντανακλαστικό ήταν να καλύψω το πρόσωπό μου με τα χέρια και να κλείσω τα μάτια».

«Εκείνη τη στιγμή υποθέτω ότι κάποιος άνοιξε την κεντρική είσοδο. Αυτό έφερε μέσα πολύ αέρα, που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη φωτιά. Και τότε η πυρκαγιά μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα. Ένιωσα αυτή την πύρινη σφαίρα να περνά πάνω από το κεφάλι μου και μου έκαψε ελαφρά τον λαιμό. Εκείνη τη στιγμή η φωτιά κατανάλωσε όλο τον αέρα και δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω. Έτσι, ως τελευταία ελπίδα, άρπαξα το πόδι ενός τραπεζιού και σύρθηκα προς τα έξω. Τότε δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Βγήκα κοντά στον κινηματογράφο. Δεν μπορούσα να βρω κανέναν», πρόσθεσε ο 19χρονος, σοκαρισμένος ακόμη με όσα βίωσε.

Στη συνέχεια, ο 19χρονος επιχείρησε να επιστρέψει στο κλαμπ, στην προσπάθειά του να εντοπίσει τον αδελφό και τη σύντροφό του: «Επέστρεψα μέσα. Βρήκα κάποιον που ήταν -υποθέτω, ελπίζω – απλώς αναίσθητος. Προσεύχομαι να είναι ακόμη ζωντανός. Τον άρπαξα στις σκάλες και τον έβγαλα έξω. Τον παρέλαβαν οι πυροσβέστες. Και εγώ ακόμη δεν μπορούσα να βρω κανέναν. Ξαναμπήκα μέσα, αλλά δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω. Υπήρχε υπερβολικά πολύς καπνός και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, έτσι βγήκα ξανά έξω. Εκεί βρήκα έναν φίλο μου που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Με ρώτησε ”Πού είναι η φίλη σου;”… Βρήκα τη φίλη μου σε κατάσταση απόλυτου σοκ. Μου είπε ότι ο αδελφός μου και οι φίλοι του βρίσκονταν κοντά στην τράπεζα, εκεί πέρα».

Όπως ανέφερε ο 19χρονος, ο αδελφός του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κώμα, ωστόσο αναμένεται να αναρρώσει.

