Στο πέρασμα της Ράφα η Αντζελίνα Τζολί, συνεχίζει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους (Photos/Videos)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισαν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, σε μια επίσκεψη που έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα που έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου.

Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

🇪🇬 🇵🇸 Angelina Jolie visits Egyptian side of Rafah crossing to Gaza



Hollywood star Angelina Jolie has visited the Egyptian side of the Rafah crossing into Gaza, where she spoke with members of the Red Crescent and truck drivers ferrying humanitarian aid, AFP journalists said.… pic.twitter.com/e2TEyWwBnF — AFP News Agency (@AFP) January 2, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν από τη Λωρίδα της Γάζας και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie,

Filistinlilere gönderilen insani yardımı denetlemek için Mısır tarafındaki Rafah sınır kapısına gitti. pic.twitter.com/ADDkfEiJan — Zeki Bahçe (@zekibahce) January 2, 2026

