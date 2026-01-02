Στο πέρασμα της Ράφα η Αντζελίνα Τζολί, συνεχίζει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους (Photos/Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισαν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, σε μια επίσκεψη που έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα που έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου.
Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν από τη Λωρίδα της Γάζας και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.
