search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 18:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 15:04

Ζελένσκι: Ανακοίνωσε τον διάδοχο του Γέρμακ – Ποιος είναι ο «δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος» της Ουκρανίας

02.01.2026 15:04
zelenski_budanov

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πρόσφερε τη θέση του επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας στον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών, GUR, Κίριλο Μπουντάνοφ.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς και στη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων, και το Γραφείο του Προέδρου θα εξυπηρετήσει πρωτίστως την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων του κράτους μας», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος στο Telegram.

Ο Μπουντάνοφ διαδέχεται τον Αντρίι Γέρμακ και γίνεται έτσι ο «δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος» στην Ουκρανία.

Η παραίτηση του Γέρμακ (στις 28 Νοεμβρίου) και η αντικατάστασή του από τον Μπουντάνοφ συνδέονται άμεσα με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην ιστορία της Ουκρανίας, γνωστό ως Επιχείρηση «Μίδας» (Operation Midas).

Αν και ο ίδιος ο Γέρμακ δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα με ποινική δίωξη, η πίεση που δέχθηκε ήταν ασφυκτική.

Ο 40χρονος Μπουντάνοφ υπηρετεί από τον Αύγουστο του 2020 ως επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. Διετέλεσε προηγουμένως αναπληρωτής διευθυντής ενός από τα τμήματα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Κατέχει τον βαθμό του υποστράτηγου.

Διαβάστε επίσης:

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία – «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

Κραν Μοντανά: Το «σιντριβάνι» πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα – Έτσι μετατράπηκε το «Le Constellation» σε παγίδα θανάτου (photo/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

clooney_0201_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

xrwma-nosokomio-ksanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Εννιάχρονος ακρωτηριάστηκε από κροτίδα – Αγωνία και για την όρασή του

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο υπό κατασκευή πολυκατοικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 18:25
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

clooney_0201_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

1 / 3