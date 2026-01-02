Κραν Μοντανά: Το «σιντριβάνι» πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα – Έτσι μετατράπηκε το «Le Constellation» σε παγίδα θανάτου (photo/videos)

Η «φοντανέλα» (βεγγαλικά) πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα μετέτρεψαν το ντίσκο-μπαρ του Κραν Μοντανά σε θανατηφόρα παγίδα.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η ιταλική Corriere Della Sera, το μόνο βέβαιο, σε μια τραγωδία της οποίας η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, είναι αυτό που λέει ο Φρεντερίκ Ζισλέρ, διοικητής της καντονιακής αστυνομίας του Βαλέ: η πυρκαγιά που προκάλεσε δεκάδες θύματα και πάνω από 100 τραυματίες, καταστρέφοντας το ντίσκο-μπαρ «Le Constellation», «ήταν ατύχημα», αποκλείοντας έτσι «κάθε ενδεχόμενο δόλιας ενέργειας».

Στη συνέχεια, ο Ζισλέρ αναφέρθηκε και στη χρονική ακολουθία: «Τη νύχτα εκείνη σημειώθηκε μια έκρηξη που ακολούθησε την πυρκαγιά και όχι το αντίστροφο», συνεχίζει. Αμέσως μετά δίνει μια λεπτομέρεια που ακούγεται σαν κατηγορητήριο: «Μια στενή σκάλα ήταν η μοναδική διέξοδος από το υπόγειο του καταστήματος», γεγονός που επιβεβαίωσαν όλες οι μαρτυρίες των επιζώντων. Επομένως, θα διερευνηθούν ενδεχόμενες αμελείς συμπεριφορές, αλλά προς το παρόν η εισαγγελέας του Καντονίου Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, ενημερώνει ότι «δεν υπάρχουν άτομα υπό κράτηση».

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια «φοντανέλα», ή sparkler όπως αποκαλείται επίσης, ένα είδος σπινθηροβόλου κεριού, σαν μικρό βεγγαλικό, που τοποθετείται πάνω στα μπουκάλια σαμπάνιας στα κλαμπ για γενέθλια ή γιορτές. Κάτι που συνέβη και τη νύχτα εκείνη στο μαγαζί του Κραν Μοντανά. Κάποιοι μάρτυρες μιλούν για ένα άτομο πάνω στους ώμους ενός άλλου -σερβιτόρους ή νεαρούς- ανεβάζοντας έτσι ακόμη πιο ψηλά το μπουκάλι. Έτσι οι σπίθες της «φοντανέλας» φέρεται να άναψαν τη φωτιά στην οροφή, η οποία περιγράφεται ως χαμηλή και εύφλεκτη. Από εκεί και πέρα, το πάρτι μετατράπηκε σε κόλαση, εξαιτίας του θανατηφόρου φαινομένου που οι ελβετικές αρχές προσδιόρισαν ως «flashover»: δηλαδή ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, κατά το οποίο η φωτιά εξαπλώνεται ξαφνικά και με βία σε κλειστούς χώρους, προκαλώντας μία ή περισσότερες εκρήξεις».

Μια υπόθεση -που προς το παρόν παραμένει τέτοια- την οποία εξήγησε ένας από τους ειδικούς πυρασφάλειας που κλήθηκαν να δώσουν μια πρώτη γνωμάτευση στο Κραν Μοντανά είναι πως με την αίθουσα γεμάτη φλόγες και καπνό, κάποιος, ανθρώπινα, θα έσπασε κάποια παράθυρα, επιτρέποντας όμως την είσοδο οξυγόνου. Και εδώ φτάνουμε στη χρονική ακολουθία πυρκαγιάς–έκρηξης που αναφέρθηκε προηγουμένως: «Το να δημιουργούνται ανοίγματα για να φύγουν οι τοξικοί καπνοί είναι ένας τρόπος να σωθεί κανείς -εξηγούν οι ειδικοί της πυρασφάλειας- ώστε μετά να διαφύγει». Όμως, δυστυχώς, το άνοιγμα των παραθύρων «επέτρεψε στο οξυγόνο να εισέλθει στον περιορισμένο χώρο, κάνοντας την πυρκαγιά δεκαπλάσια».

Συνοψίζοντας: «Κάτω από το 15% οξυγόνου στον χώρο, δεν εκδηλώνεται πλέον φλόγα αλλά μόνο χόβολη. Αντίθετα, ένα άνοιγμα μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη». Δηλαδή την έκρηξη για την οποία μίλησαν ορισμένοι επιζώντες. Εκείνο το δυνατό μπαμ που αρχικά είχε οδηγήσει ακόμη και στη σκέψη τρομοκρατικής επίθεσης, υπόθεση που διαψεύστηκε από την εισαγγελέα του Καντονίου Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού. Αντίθετα, υπήρξε «μια ανάφλεξη» -εκτιμούν οι ειδικοί- με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα πάντα μέσα στο κατάστημα. Κάτι που οδήγησε στα πολύ σοβαρά τραύματα της πλειονότητας των θυμάτων.

Για πυροτέχνημα ή κροτίδα είχε μιλήσει επίσης ο ιταλός πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάδο, μεταφέροντας τις υποθέσεις εργασίας των ελβετικών αρχών. Οι οποίες, εν αναμονή, θα συλλέξουν τα βίντεο που καταγράφουν την έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά και άλλα, που ενδέχεται να αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη συνήθεια. Όπως το βιντεοκλίπ που διαφήμιζε το ίδιο το «Le Constellation» και στο οποίο φαίνονται αρκετοί πελάτες να κρατούν ψηλά τα μπουκάλια σαμπάνιας, με τις «φοντανέλες» να αγγίζουν σχεδόν την οροφή.

