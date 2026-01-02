search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

02.01.2026 12:19

Ισραήλ: Ρεκόρ αυτοκτονιών στον IDF το 2025

02.01.2026 12:19
israil stratos

Σύμφωνα με την Haaretz, συνολικά 22 εν ενεργεία Ισραηλινοί στρατιώτες αυτοκτόνησαν μέσα στο 2025, πλήθος το οποίο ξεχωρίζει ως το μεγαλύτερο της τελευταίας 15ετίας, έπειτα από τις 28 αυτοκτονίες του 2010.  

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα, επικαλούμενη ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, το 2026 ως «μεταπολεμική» χρονιά αναμένεται να είναι κι αυτό δύσκολο για την ψυχική υγεία του στρατιωτικού προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), 12 από αυτούς που αυτοκτόνησαν το 2025 ήταν κληρωτοί/νεοσύλλεκτοι, 9 ήταν έφεδροι και ένας ήταν στρατιωτικός καριέρας.

Από όλους αυτούς, οι 12 ήταν μάχιμοι στρατιώτες, οι 5 υπηρετούσαν σε ρόλους υποστήριξης όσων μάχονται και οι άλλοι 5 σε μη μάχιμες θέσεις.

Περαιτέρω ανάλυση αποκαλύπτει ότι 14 από τις αυτοκτονίες σημειώθηκαν εκτός στρατιωτικών βάσεων, ενώ οκτώ έλαβαν χώρα εντός αυτών.

Σημειώνεται πάντως ότι πέντε από τους στρατιώτες που αυτοκτόνησαν ήταν γνωστό στις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

