search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 10:54

Γουίλ Σμιθ: Μήνυση από βιολιστή για σεξουαλική παρενόχληση

02.01.2026 10:54
will-smith-new

Μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατέθεσε ο βιολιστής Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ κατά του Γουίλ Σμιθ και της εταιρείας του, κάνοντας λόγο για σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και αντίποινα.

Η πλευρά του Σμιθ, ωστόσο, απαντάει μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Ειδικότερα, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ο επαγγελματίας βιολιστής κατέθεσε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην Κομητεία του Λος Άντζελες, κατά του Σμιθ και της εταιρείας του, Treyball Studios Management, Inc., καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση, άδικη απόλυση και πράξεις αντιποίνων.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Τζόζεφ υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός και ράπερ «προέβαινε σκόπιμα σε χειραγώγηση» με σκοπό «περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση», αφότου τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του, Based on a True Story: 2025, τον Νοέμβριο του 2024.

Η μήνυση περιγράφει μια «τραυματική αλληλουχία γεγονότων» που φέρεται να σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2025, κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Όπως αναφέρεται, ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι διαπίστωσε πως άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λας Βέγκας, χωρίς ίχνη παραβίασης. Μεταξύ των στοιχείων που -σύμφωνα με τη μήνυση- συνιστούν «σεξουαλική παρενόχληση», περιλαμβάνονται ένα χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Μπράιαν, θα επιστρέψω… θα είμαστε οι δύο μας» με ζωγραφισμένη μία καρδιά και υπογραφή «Στόουν Φ», καθώς και υγρά μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, φαρμακευτική αγωγή για HIV στο όνομα άλλου ατόμου και ένα σκουλαρίκι. Ο ίδιος δηλώνει ότι φοβήθηκε πως «ένα άγνωστο άτομο θα επέστρεφε σύντομα στο δωμάτιο για να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του».

«Οι ισχυρισμοί του κ. Τζόζεφ σε βάρος του εντολέα μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι. Διαψεύδονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κατηγορίες και να αποκαλυφθεί η αλήθεια» ανέφερε ο δικηγόρος του Σμιθ, Άλεν Μπ. Γκρόντσκι, σε δήλωσή του στο περιοδικό «People» χθες, Πέμπτη (1/1).

Η μήνυση υποστηρίζει ακόμη ότι, αφού ο βιολιστής ενημέρωσε το προσωπικό του ξενοδοχείου και συνεργάτες του Σμιθ, μέλος της διοργάνωσης της περιοδείας τον «εξευτέλισε», ανακοινώνοντάς του ότι απολύεται.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, στη συνέχεια προσλήφθηκε άλλος βιολιστής για να αναλάβει την ίδια θέση στην περιοδεία. Ο Τζόζεφ κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για «συναισθηματική οδύνη, οικονομική ζημία και δυσφήμιση», υποστηρίζοντας ότι υπέστη «μετατραυματικό στρες και άλλα ψυχολογικά προβλήματα» ως αποτέλεσμα της απόλυσης.

Ο βιολιστής, που κατάγεται από την Ουάσινγκτον, είχε συμμετάσχει το 2018 στη 13η σεζόν του America’s Got Talent, καταλαμβάνοντας μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αναρτήσει βίντεο στο Instagram από εμφάνισή του στη σκηνή, αναφέροντας ότι επρόκειτο για την πρώτη του βραδιά στην περιοδεία με τον Σμιθ.

Η περιοδεία Based on a True Story του Γουίλ Σμιθ πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ του τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί στην καριέρα του» (Video)

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Κακλαμάνη: Επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές

skoupidia thessaloniki (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:32
crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Κακλαμάνη: Επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

1 / 3