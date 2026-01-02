search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026
LIFESTYLE

02.01.2026

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

Στην Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ο Νίκος Αλιάγας ο οποίος πέρασε την Πρωτοχρονιά με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα, τραγουδώντας, μάλιστα, επί σκηνής.

Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής και η παρέα του βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες, ενώ μοιράστηκε τα σχετικά στιγμιότυπα μέσα από τα social media.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τον κάλεσε στη σκηνή με τους δυο τους να παρουσιάζουν ένα μοναδικό ντουέτο στα αγγλικά και τα γαλλικά, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Από τα στιγμιότυπα δεν έλειψαν τα videos με τη νέα επιτυχία του Αντώνη Ρέμου «Δευτέρα», ένα τραγούδι που ο Νίκος Αλιάγας έχει δηλώσει ότι ξεχωρίζει.

Σημειώνεται, ότι λίγες ημέρες πριν, ο τραγουδιστής ταξίδεψε στο Παρίσι και έκανε έκπληξη στον παρουσιαστή τραγουδώντας το στην εκπομπή του.

Ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε και στα καμαρίνια των δυο καλλιτεχνών, καθώς μεταξύ τους υπάρχει αμοιβαία σχέση φιλίας και καλλιτεχνικής εκτίμησης.

